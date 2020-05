Fase 2, ci si può far accompagnare a lavoro: Palazzo Chigi aggiorna le FAQ

Aggiornate le FAQ di Palazzo Chigi sulla Fase 2: ci si può fare accompagnare per andare a lavoro. Pubblicate novità anche al riguardo degli sport individuali e della possibilità di cercare casa tramite le agenzie immobiliari.

A seguito degli ulteriori dubbi manifestati nel corso di questa prima settimana della Fase 2, Palazzo Chigi ha aggiornato le FAQ sulle attività consentite in Italia. Diverse le spiegazioni fornite dagli organi del governo, a cominciare dalla possibilità di farsi accompagnare a lavoro, limitando così il più possibile l’uso dei mezzi pubblici. Di seguito, tutte le novità più rilevanti sul proseguimento di questa nuova fase.

Fase 2: sì agli accompagnamenti in auto e moto

“Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato – si legge sul sito del Governo -, ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti, è consentito farsi accompagnare da un parente o una persona incaricata da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l’utilizzo dei mezzi privati. Nel rispetto di tali condizioni anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato”.

Fase 2, attività sportiva nei parchi: cosa si può fare

A seguito dell’apertura dei parchi e dei giardini pubblici in tutta Italia, nelle FAQ si legge che, tra le attività autorizzate, è possibile: “Fare attività quali yoga, pilates, ginnastica posturale se svolta individualmente in forma libera sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri nonché del divieto di assembramento in occasione della preparazione, dell’esecuzione e della conclusione di tali attività oltre che per l’accesso e l’uscita dai luoghi di svolgimento delle attività sportive”.

Fase 2, visite per chi cerca casa: c’è l’ok

Tra le altre attività annunciate, c’è anche la possibilità, per chi cerca casa, di organizzare delle visite tramite le agenzie immobiliari sparse in tutta Italia. Sono consentite, dunque, “tutte le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o da acquistare avvengano quando queste sono disabitate”.