Nuova autocertificazione: ecco il modulo valido solo per Sicilia

È stato dato ufficialmente il via alla Fase 2 anche per la Sicilia. La Regione si differenzia dalle altre per alcune novità: tra di esse, per esempio, la possibilità di recarsi nelle seconde case per rimanervi – possibilità negata in altre parti d’Italia. Per questo motivo, è stato rilasciato un nuovo modello di autocertificazione, valido solo per la Sicilia.

Nel nuovo modello di autocertificazione compaiono ben 8 voci da poter barrare, in base alla motivazione per cui si esce. Tra i motivi dello spostamento, oltre il tanto discusso “incontro con i congiunti”, possono essere trovate le voci “trasferimento stagionale verso seconda casa”, o ancora “partecipazione ad attività sportive di allenamento”.