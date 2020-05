Coronavirus in Sicilia, salgono a 244 i decessi totali: la situazione aggiornata

Inizia ufficialmente con la giornata di oggi la Fase 2. Questi i casi di coronavirus in Sicilia quando l'Italia è ormai ufficialmente ripartita, almeno per i diversi settori consentiti.

I casi di coronavirus in Sicilia sono in progressivo calo da diverse settimane. Negli ultimi giorni è stata approvata dall’Ars la Finanziaria d’emergenza, che stanzierà oltre un miliardo di aiuti per consentire ai siciliani di ripartire. Diversi gli articoli già approvati finora, dall’aiuto di 500 euro per i fuorisede alla manovra di sostegno al turismo.

Questi i casi di coronavirus in Sicilia, aggiornati al 4 maggio, così come comunicati dalla Regione all’Unità di crisi nazionale. Per una visione d’insieme, inoltre, si consiglia l’utilizzo delle infografiche aggiornate giornalmente dalla redazione.

“Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 87.166 (+1.211 rispetto a ieri), su 79.336 persone: di queste sono risultate positive 3.255 (+15), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.202 (-1), 809 sono guarite (+14) e 244 decedute (+2). Degli attuali 2.202 positivi, 403 pazienti (-9) sono ricoverati – di cui 27 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.799 (+8) sono in isolamento domiciliare“.

Sì ai rientri in Sicilia per motivo di lavoro o per ricongiungersi alle proprie famiglie, “rispettando le solite regole – dichiara Musumeci –, ovvero di verifica al momento dello sbarco e della successiva quarantena, in quanto necessario perché la partita non è ancora chiusa“.