Coronavirus Sicilia 26 aprile: oggi -165 i positivi e boom di guariti

Notizie, numeri, approfondimenti, link, grafici in tempo reale domenica 26 aprile.

Sono 35 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Sicilia. 4 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Si registra un leggero decremento nel numero dei nuovi contagi giornalieri considerando che ieri erano 39. Se infatti 24 ore fa i positivi erano 39 su 3.086 tamponi esaminati oggi sono 35.

I dati nel dettaglio

Positivi: 3.055 (+35);

Attualmente contagiati 2.107 (-165);

Guariti: 720 (+196, di cui 13 ricoverati e 183 in isolamento domiciliare)

Deceduti: 2284 decedute (+4).

Degli attuali 2.107 positivi, 478 pazienti (-7) sono ricoverati – di cui 33 in terapia intensiva (0) – mentre 1.629 (-158) sono in isolamento domiciliare.

I dati dell’Italia pubblicati dalla Protezione civile (agg. 25 aprile) Coronavirus: ancora in calo i pazienti in terapia intensiva e i ricoverati con sintomi – Totale positivi: 105.847 – Dimessi e guariti: 63.120 – Deceduti: 26.384 – Casi totali: 195.351

Notizie dall’isola

In Sicilia tasso di letalità più basso e meno contagi: report spiega il perché

asso di letalità più basso e meno contagi: sono questi i dati sulla Sicilia in merito all’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese. Ma perché? Lo spiega un report Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Palermo. Continua a leggere

Musumeci: no al rientro di detenuti pericolosi

Esistono ragioni di sicurezza, di ordine pubblico e di buon senso per dire no al rientro di alcuni detenuti pericolosi nei luoghi dove vivevano e dove hanno commesso gravi reati. Ecco perché certe decisioni lasciano sbigottiti. E l’incredulità che provano alcuni magistrati, da sempre in prima linea, è la stessa che sta provando la gente comune. Se proprio si rende necessario assegnare agli arresti domiciliari personaggi mafiosi di spessore, allo scopo di decongestionare le carceri in questo periodo di epidemia, si prendano assolutamente in considerazione soluzioni diverse”.

Regione Sicilia, nessun pagamento bollo auto per il 2020: ecco chi ci rientra

È stato emanato nella giornata di ieri l’emendamento dell’Ars per quanto concerne l’esenzione al pagamento per il bollo auto nell’anno 2020; votato all’unanimità all’interno della Finanziaria prevista dalla Regione Sicilia, è solo uno degli aiuti concreti verso molte famiglie abitanti l’Isola. Continua a leggere

Fase 2, stop alle autocertificazioni per uscire: servirà solo per cambiare regione?

Le ipotesi al vaglio per la “Fase 2” sono diverse e non ci sono grandi certezze, ma tra le proposte sembrerebbe essercene una secondo la quale l’autocertificazione sarà necessaria solo per spostarsi tra regioni. Continua a leggere