Regione Sicilia, nessun pagamento bollo auto per il 2020: ecco chi ci rientra

Esenzione del bollo auto 2020 per le famiglie siciliane: approvato l'emendamento all'interno della Finanziaria della Regione Sicilia.

È stato emanato nella giornata di ieri l’emendamento dell’Ars per quanto concerne l’esenzione al pagamento per il bollo auto nell’anno 2020; votato all’unanimità all’interno della Finanziaria prevista dalla Regione Sicilia, è solo uno degli aiuti concreti verso molte famiglie abitanti l’Isola.

In particolare, potranno usufruire dell’esonero al pagamento per il bollo 2020, tutte le auto di piccola cilindrata possedute nel nucleo familiare, ma che non superino i 1400 cc (centimetri cubici). Altro requisito necessario è il reddito delle famiglie, che non dovrà superare i 15.000 euro annui.

Da sciogliere ancora il nodo per tutti quei possessori di autovetture che hanno già saldato quanto dovuto, avendo pagato in relazione alla scadenza del 31 gennaio 2020, ben prima di questa nuova disposizione.