Ansia da lockdown e pandemia: i numeri da chiamare per ricevere aiuto psicologico

Stare tutto il tempo a casa, uscire rare volte con la paura di potersi ammalare: la pandemia sta costringendo gli italiani a una situazione che non avevano mai sperimentato. Ecco perché il Ministero della Salute ha attivato diverse linee telefoniche da chiamare in caso di bisogno. Questi i numeri per la Sicilia.

Gli effetti dell’emergenza mondiale Coronavirus coinvolgono anche la gestione dello stress che il lockdown provoca su ogni singolo individuo. Stare a casa per così tanto tempo, dare adito alle fake news che circolano nei social network o amplificare e distorcere la gravità dei fatti è ricorrente e può portare ad una vera e propria psicosi. Il Ministero della Salute ha deciso di attivare delle apposite linee telefoniche per chi pensa di avere la necessità di un aiuto psicologico. L’elenco è in continuo aggiornamento.

Nel caso della Sicilia, i numeri da poter chiamare sono i seguenti: