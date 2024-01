Come scrivere una mail per la scelta del medico: 3 step

Come scrivere una mail per la scelta del medico? Ecco tre step da attuare per redigere un testo che mira alla scelta del dottore.

Come scrivere una mail per la scelta del medico? Chi si trova ad affrontare una situazione simile, spesso non sa cosa inserire nella mail che dovrà inviare. Infatti, non si tratta sicuramente di uno degli argomenti che si affrontano tutti i giorni. A tal proposito, qualche consiglio potrebbe tornare utile per facilitare la fase di scrittura: ecco quindi 3 step principali per scrivere una mail riguardo la scelta del medico.

1. Informarsi riguardo la procedura

Il primo step da tenere a mente per la questione citata è in realtà relativo alla fase precedente alla scrittura della mail. Infatti, prima di redigere e inviare una email che potrebbe non essere necessaria, è importante verificare come si cambia o si sceglie il medico nell’area alla quale si appartiene. Per fare ciò sarà necessario controllare la procedura prevista dalla singola ASP di appartenenza.

Infatti, in alcuni casi è davvero previsto l’invio della mail all’indirizzo di riferimento con tutte le informazioni e gli allegati necessari. Tuttavia, alcune province hanno attivato dei servizi attraverso i quali è possibile completare la procedura totalmente online compilando un formulario di richiesta virtuale tramite un portale specializzato.

2. Informazioni e allegati richiesti

Una volta sicuri che la procedura di scelta e cambio medico va effettuata tramite mail, come succede ancora in varie province, si può procedere alla fase di scrittura. Chiaramente, è importante impostare l’email in tono formale e chiaro, senza usare frasi troppo lunghe e articolare, per snellire il lavoro di chi si occuperà di leggere le email. Allo stesso modo può essere utile fornirsi di elenchi puntati e applicare uno stile schematico alla mail, in modo tale da rendere più facile anche il reperimento delle informazioni necessarie.

In merito alle informazioni, senza dubbio è necessario inserire la propria anagrafica, come i dati seguenti:

Nome e cognome;

Data di nascita;

Luogo di nascita;

Codice Fiscale.

In aggiunta, vanno inserite anche tutte le informazioni principali richieste dall’Asp di riferimento per la scelta del medico. A tal proposito, è importante ricordarsi di allegare alla mail tutti i documenti richiesti per completare la procedura. Per esempio, è molto probabile che sia necessario aggiungere il modulo di richiesta compilato, firmato e scannerizzato, scaricabile solitamente dallo stesso sito dell’Asp. Tuttavia, per la lista completa delle informazioni e degli allegati da inserire per una mail per scelta del medico si rimanda alle istruzioni delle Aziende Sanitarie Provinciali di riferimento.

3. Verificare prima di inviare

Infine, la regola d’oro non sono per coloro i quali si chiedono come scrivere una mail per la scelta del medico, ma per qualsiasi contesto di scrittura. Verificare e controllare quanto scritto è fondamentale, prima di inviare. Questo step permette di evitare errori, che in questo caso potrebbero prolungare o rendere persino infinite le tempistiche di attesa, vanificando il tempo speso per la scrittura.

Per esempio, è importante controllare se sono presenti tutti gli allegati richiesti e se ci sono errori di battitura nei dati anagrafici, in quanto potrebbe essere avviata una procedura a nome di un’altra persona.