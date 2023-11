Come cambiare il medico di famiglia online in Sicilia: la procedura

Come cambiare il medico di famiglia online in Sicilia: ecco spiegata la procedura per effettuare il cambio del medico di base.

Come cambiare il medico di famiglia online in Sicilia: se c’è un elemento che non è per nulla simpatico a chiunque, questa è senza dubbio la burocrazia. Infatti, molto spesso si tratta di un ostacolo per le iniziative di molte persone che vorrebbero agire ma non hanno tempo o voglia di assecondare le procedure. Tuttavia, l’avvento della tecnologia sta certamente aiutando a snellire le procedure, evitando noiose file agli uffici e documentazioni da produrre.

A tal proposito, un’ipotesi che rientra perfettamente in questo scenario è senza dubbio il cambio del medico. Infatti, sono in tanti a chiedersi se è possibile e come effettuare la procedura virtualmente. Ecco quindi spiegato come cambiare il medico di famiglia online in Sicilia.

Come cambiare il medico di famiglia online: la procedura

Per tutti coloro i quali si sono chiesti se è possibile effettuare il cambio del medico di base online per quanto riguarda la Sicilia, la risposta è “sì”. Tuttavia, va precisato che ogni provincia prevede un funzionamento differente, regolato dalla relativa ASP, Azienda Sanitaria Territoriale. Ecco quindi le procedure su come cambiare il medico di famiglia online in Sicilia a seconda della provincia.

Come cambiare il medico di famiglia online: ASP di Catania

Per quanto riguarda l’ASP di Catania, la procedura online indicata dall’ASP prevede due passaggi principali. Infatti, sarà necessario compilare i moduli, scaricabili direttamente dal sito dell’ASP alla sezione relativa al medico/pediatra di base. In aggiunta, questi dovranno essere inviati via email al Distretto sanitario di riferimento. Per tutte le informazioni più dettagliate, si rimanda al sito ufficiale dell’ASP di Catania.

ASP di Ragusa

Diversa è la situazione prevista per il cambio del medico di base nella provincia di Ragusa. Infatti, l’ASP di Ragusa ha attivato un servizio accessibile direttamente dal sito ufficiale dell’Azienda Sanitaria Provinciale, attraverso il quale si potrà cambiare medico. Il servizio si chiama “Cambio medico online”, è accessibile anche da cellulare e si trova nella sezione “Servizi online”.

ASP di Palermo

Anche per quanto riguarda l’ASP di Palermo è possibile cambiare il medico di famiglia online. Infatti, come indicato dal sito ufficiale dell’ASP del capoluogo di Regione, il medico di base o il pediatra possono essere cambiati tramite procedura web, accedendo allo Sportello ASP Palermo, ma solo dopo essersi registrati.

ASP di Messina

Come cambiare il medico di famiglia online in Sicilia? Anche per la provincia di Messina, l’ASP ha predisposto un servizio totalmente telematico accessibile direttamente dal sito dell’Azienda. La situazione è differente per chi non è iscritto all’Anagrafe sanitaria della provincia di Messina, per i quali sarà necessario procedere con l’invio della richiesta via email.

Come cambiare il medico di famiglia online: ASP di Trapani

Il servizio online è disponibile anche per l’ASP di Trapani, accessibile direttamente dal sito web ufficiale dell’Azienda. Per usufruire del servizio sarà necessario registrarsi, seguendo la procedura indicata, effettuare la richiesta e attendere che la pratica venga lavorata.

ASP di Caltanissetta

Si unisce alle province che permettono il cambio medico online anche la provincia di Caltanissetta. Infatti, la procedura prevista è identica a quella dell’ASP di Trapani e va effettuata online tramite registrazione al servizio “Cambio medico online”, accessibile direttamente dal sito dell’ASP.

ASP di Siracusa

Per quanto riguarda la procedura indicata per cambiare il medico di famiglia a Siracusa, l’ASP richiede l’invio di una mail. In particolare, come per la provincia di Catania, sarà necessario inoltrare la richiesta via email al distretto di competenza, con allegati i documenti richiesti. Per conoscere le email per il singolo distretto, si rimanda al sito ufficiale dell’ASP di Siracusa.

Come cambiare il medico di famiglia online: ASP di Enna

Il cambio medico via email è previsto anche per la provincia di Enna. Infatti, per i residenti in quest’area che si chiedono come cambiare il medico di famiglia online, sarà necessario inviare una email con l’opportuna modulistica allegata all’indirizzo indicato sulla pagina dedicata al cambio medico del sito ufficiale ASP di Enna.

ASP di Agrigento

In merito all’ASP di Agrigento, purtroppo la procedura non può essere effettuata online, ed è necessario recarsi all’Asl. In particolare, sarà necessario avere con sé un documento di riconoscimento valido e un documento di iscrizione al S.S.N. Infine, si specifica che per coloro i quali siano impossibilitati a recarsi agli sportelli, è possibile presentare una delega e far andare una persona di fiducia.