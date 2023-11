Altra nottata di sbarchi a Lampedusa, una nuova tragedia consumata: morta una donna

Un'altra nottata di sbarchi al largo di Lampedusa, dopo quelli avvenuti lo scorso 20 novembre: ennesima tragedia consumata.

Una nuova nottata di sbarchi a Lampedusa, dopo quelli avvenuti il 20 novembre scorso in cui una bambina di 2 anni ha tragicamente perso la vita.

Questa volta erano in 47 i migranti in totale, stipati su un barchino partito dalla tunisina Sfax, tutti originari di Costa d’Avorio, Mali e Guinea: tra questi, una donna ivoriana di 26 anni, caduta in acqua nel momento in cui il natante è colato a picco a circa 28 miglia dalla costa.

Pare che la donna sia rimasta immersa per pochi minuti ma, all’arrivo del soccorso prestato dalla Guardia di Finanza, non ci sarebbe già stato nulla da fare. I militari hanno poi tratto in salvo gli altri 46 superstiti, trasportandoli fino al porto dell’Isola.