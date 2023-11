Medico di base Catania, come cambiarlo: le procedure

Medico di base Catania: quali sono le modalità per effettuare il cambio? Ecco un po' di chiarezza sull'argomento.

Medico di base Catania: dal 2020, le procedure per poter effettuare il cambio del medico di famiglia sono state semplificate grazie alla possibilità di inviare una mail al distretto sanitario di competenza, invece di recarsi fisicamente presso gli uffici dell’ASP e consegnare l’apposita domanda all’Ufficio Anagrafe Assistiti del proprio Distretto Sanitario.

Tuttavia, non si tratta dell’unica modalità disponibile per poter effettuare il cambio. Ecco un po’ di chiarezza su come cambiare il medico di base tramite email al distretto sanitario di competenze o, in alternativa, attraverso altre procedure.

Medico di base Catania: come cambiarlo online

La procedura attivata nel 2020, al fine di ridurre i sovraffollamenti, a causa della pandemia Covid-19, presso gli uffici dell’Asp, consiste nel mandare una mail al proprio distretto sanitario di competenza. In allegato, bisogna inserire l’apposito modulo scaricabile dal sito dell’Asp. Dopo averlo stampato, bisognerà firmarlo e scansionarlo, per poi inviarlo. La pratica di assegnazione del Medico verrà lavorata dall’Ufficio competente secondo l’ordine di arrivo. Sarà, quindi, necessario attendere qualche giorno.

Medico di base Catania: come cambiarlo in farmacia

In alternativa, il cambio del medico di base potrà essere effettuato presso le farmacie. Tuttavia, non tutte le farmacie dispongono di tale servizio. Si consiglia, pertanto, di informarsi al fine di verificare che siano in possesso della postazione Siss (sistema informativo socio-sanitario).

Per poter procedere al cambio del medico di base in farmacia, è necessario munirsi di un documento d’identità in corso di validità e di tessera sanitaria.

Il cambio sarà attivo sin da subito, per cui sarà già possibile recarsi presso il nuovo medico.