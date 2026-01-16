Concorsi Ministero Salute 2026: Nuove opportunità di lavoro nella Pubblica Amministrazione con i concorsi Ministero Salute. Il Dicastero ha infatti pubblicato due avvisi pubblici per il reclutamento di funzionari tecnici e assistenti informatici, da destinare agli uffici centrali di Roma in posizione di comando.
Le procedure sono riservate ai dipendenti di ruolo a tempo pieno e indeterminato delle amministrazioni pubbliche e sarà possibile presentare la manifestazione di interesse entro l’11 febbraio 2026.
Di seguito tutti i dettagli su profili richiesti, requisiti, modalità di selezione e come inviare la domanda tramite il portale inPA
Concorsi Ministero Salute 2026: profili messi a bando
I concorsi Ministero Salute riguardano complessivamente 3 posti, suddivisi tra i seguenti profili:
Funzionario tecnico
- n. 1 Funzionario della famiglia professionale tecnica
- Destinazione: uffici centrali del Ministero della Salute (Roma)
- Posizione: comando
- Area: Funzionari – Comparto Funzioni centrali (ex area terza) o area equiparata
Assistenti informatici
- n. 2 Assistenti informatici
- Destinazione: uffici centrali del Ministero della Salute (Roma)
- Posizione: comando
- Area: Assistenti – Comparto Funzioni centrali (ex area seconda) o area equiparata
- Ambito: settore tecnico-informatico
I requisiti richiesti
I bandi sono riservati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, in possesso dei requisiti specifici per ciascun profilo.
Requisiti Funzionario tecnico
- laurea in Ingegneria e/o Architettura;
- iscrizione al relativo albo professionale;
- nulla osta preventivo dell’Ente di appartenenza;
- inquadramento nell’Area dei Funzionari o area equiparata (DPCM 30 novembre 2023);
- idoneità fisica e psichica alle mansioni;
- non essere nei cinque anni precedenti il collocamento a riposo;
- assenza di sanzioni disciplinari negli ultimi due anni;
- assenza di procedimenti disciplinari o penali in corso o pregressi.
Requisiti Assistenti informatici
- diploma di scuola secondaria di secondo grado quinquennale;
- capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche;
- conoscenza di una lingua straniera;
- nulla osta preventivo dell’Ente di appartenenza;
- inquadramento nell’Area Assistenti o area equiparata (DPCM 30 novembre 2023);
- idoneità fisica e psichica;
- non essere nei cinque anni precedenti il pensionamento;
- assenza di sanzioni disciplinari o procedimenti penali
Come si svolgono le selezioni
Nell’ambito dei concorsi Ministero Salute, l’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare un colloquio preliminare, finalizzato a valutare:
- il curriculum vitae dei candidati;
- le attitudini e le competenze in relazione alle attività richieste.
Prima dell’attivazione del comando, i candidati potranno essere sottoposti a visita medica di controllo.
È importante precisare che:
- la presentazione della manifestazione di interesse non comporta obblighi per l’Amministrazione;
- il Ministero della Salute può decidere di non procedere all’assegnazione, anche a seguito di mutate esigenze organizzative.
Concorsi Ministero Salute 2026: Come presentare domanda
Le manifestazioni di interesse per i concorsi Ministero Salute devono essere inviate entro l’11 febbraio 2026, esclusivamente tramite il portale inPA.
Sono previste due distinte procedure:
- Concorso Funzionario tecnico: candidatura tramite pagina dedicata;
- Concorso Assistenti informatici: candidatura tramite pagina dedicata.
Per partecipare è necessario essere in possesso di una PEC personale. Chi ne fosse sprovvisto può attivarla online in pochi minuti, anche da smartphone.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio 3 della DGRUEB all’indirizzo e-mail:
concorsimds@sanita.it