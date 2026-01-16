Concorsi Ministero Salute 2026: Nuove opportunità di lavoro nella Pubblica Amministrazione con i concorsi Ministero Salute. Il Dicastero ha infatti pubblicato due avvisi pubblici per il reclutamento di funzionari tecnici e assistenti informatici, da destinare agli uffici centrali di Roma in posizione di comando.

Le procedure sono riservate ai dipendenti di ruolo a tempo pieno e indeterminato delle amministrazioni pubbliche e sarà possibile presentare la manifestazione di interesse entro l’11 febbraio 2026.

Di seguito tutti i dettagli su profili richiesti, requisiti, modalità di selezione e come inviare la domanda tramite il portale inPA

Concorsi Ministero Salute 2026: profili messi a bando

I concorsi Ministero Salute riguardano complessivamente 3 posti, suddivisi tra i seguenti profili:

Funzionario tecnico

n. 1 Funzionario della famiglia professionale tecnica

Destinazione: uffici centrali del Ministero della Salute (Roma)

Posizione: comando

Area: Funzionari – Comparto Funzioni centrali (ex area terza) o area equiparata

Assistenti informatici

n. 2 Assistenti informatici

Destinazione: uffici centrali del Ministero della Salute (Roma)

Posizione: comando

Area: Assistenti – Comparto Funzioni centrali (ex area seconda) o area equiparata

(ex area seconda) o area equiparata Ambito: settore tecnico-informatico

I requisiti richiesti

I bandi sono riservati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, in possesso dei requisiti specifici per ciascun profilo.

Requisiti Funzionario tecnico

laurea in Ingegneria e/o Architettura ;

; iscrizione al relativo albo professionale ;

; nulla osta preventivo dell’Ente di appartenenza;

inquadramento nell’Area dei Funzionari o area equiparata (DPCM 30 novembre 2023);

idoneità fisica e psichica alle mansioni;

non essere nei cinque anni precedenti il collocamento a riposo;

assenza di sanzioni disciplinari negli ultimi due anni;

assenza di procedimenti disciplinari o penali in corso o pregressi.

Requisiti Assistenti informatici

diploma di scuola secondaria di secondo grado quinquennale;

capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche;

conoscenza di una lingua straniera;

nulla osta preventivo dell’Ente di appartenenza;

inquadramento nell’Area Assistenti o area equiparata (DPCM 30 novembre 2023);

idoneità fisica e psichica;

non essere nei cinque anni precedenti il pensionamento;

assenza di sanzioni disciplinari o procedimenti penali

Come si svolgono le selezioni

Nell’ambito dei concorsi Ministero Salute, l’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare un colloquio preliminare, finalizzato a valutare:

il curriculum vitae dei candidati;

le attitudini e le competenze in relazione alle attività richieste.

Prima dell’attivazione del comando, i candidati potranno essere sottoposti a visita medica di controllo.

È importante precisare che:

la presentazione della manifestazione di interesse non comporta obblighi per l’Amministrazione;

per l’Amministrazione; il Ministero della Salute può decidere di non procedere all’assegnazione, anche a seguito di mutate esigenze organizzative.

Concorsi Ministero Salute 2026: Come presentare domanda

Le manifestazioni di interesse per i concorsi Ministero Salute devono essere inviate entro l’11 febbraio 2026, esclusivamente tramite il portale inPA.

Sono previste due distinte procedure:

Concorso Funzionario tecnico : candidatura tramite pagina dedicata;

: candidatura tramite pagina dedicata; Concorso Assistenti informatici: candidatura tramite pagina dedicata.

Per partecipare è necessario essere in possesso di una PEC personale. Chi ne fosse sprovvisto può attivarla online in pochi minuti, anche da smartphone.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio 3 della DGRUEB all’indirizzo e-mail:

concorsimds@sanita.it