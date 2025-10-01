Bonus celiachia: al via in Sicilia la piattaforma digitale per i buoni alimentari! Dal 1 ottobre, per oltre 20 mila siciliani affetti da celiachia, cambia radicalmente il modo di accedere ai buoni alimentari per l’acquisto di prodotti senza glutine. È infatti attivo il nuovo sistema digitale regionale “Celiachi@RL”, che permette di gestire in maniera totalmente informatizzata il credito mensile previsto per i celiaci. Un cambiamento significativo, che segna un passo avanti verso una sanità più moderna, accessibile e veloce, senza più la necessità di stampare o ritirare i buoni cartacei.

Bonus celiachia: cos’è e perché richiede un’assistenza dedicata

La celiachia è una malattia autoimmune cronica che colpisce l’intestino tenue e si manifesta in soggetti geneticamente predisposti quando ingeriscono glutine, una proteina presente in grano, orzo e segale. Nei celiaci, il glutine scatena una risposta immunitaria che danneggia la mucosa intestinale, compromettendo l’assorbimento dei nutrienti.

L’unico trattamento efficace è una dieta rigorosamente priva di glutine, per tutta la vita. Per garantire a tutte le persone affette da celiachia l’accesso a prodotti alimentari idonei, il Servizio Sanitario Nazionale assegna un budget mensile, da utilizzare in farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e supermercati convenzionati.

Bonus celiachia: come funziona il nuovo sistema digitale

Con il nuovo sistema Celiachi@RL, i pazienti potranno utilizzare il proprio budget in modo frazionabile nei punti vendita aderenti, semplicemente inserendo un codice PIN personale collegato alla propria tessera sanitaria elettronica con microchip.

I buoni potranno essere spesi in:

Farmacie e parafarmacie convenzionate;

Negozi specializzati senza glutine;

Supermercati della GDO aderenti al sistema;

Il sistema è progettato per essere semplice, veloce e trasparente, e consente anche la tracciabilità completa: dalla registrazione del paziente, all’acquisto, fino alla rendicontazione delle spese da parte dell’ASP. In futuro, sarà possibile utilizzare i buoni anche in altre regioni italiane che adottano lo stesso modello digitale.

Bonus celiachia, la documentaizone e dove richiederlo

Per poter utilizzare la piattaforma è obbligatorio richiedere il PIN Celiachia presso lo sportello della propria ASP di riferimento – lo stesso dove ogni anno si rinnovano i buoni.

Attenzione: senza questo codice personale non sarà possibile attivare il nuovo sistema digitale. Inoltre, è necessario essere in possesso della tessera sanitaria elettronica con microchip. Se la tua tessera non è aggiornata, puoi richiederne una nuova:

Presso la tua ASP di zona,

Presso un ufficio dell’ Agenzia delle Entrate,

Online sul portale del Sistema TS, accedendo con SPID o CIE.

Le ASP siciliane sono già al lavoro: secondo i dati più recenti, sono stati caricati oltre 18.000 pazienti su un totale di 20.758, con picchi del 98% di completamento a Trapani, seguita da Ragusa, Siracusa ed Enna, oltre il 70 per cento quelle istruite a Catania. Anche farmacie, parafarmacie e negozi stanno progressivamente aderendo al sistema, e il 50% delle strutture è già operativo. Gradualmente, e su base volontaria, potranno aderire anche i supermercati della grande distribuzione organizzata.



Una sanità più inclusiva grazie alla digitalizzazione

Questo passaggio al digitale non è solo un’innovazione tecnologica, ma un risultato importante dal punto di vista dei diritti delle persone celiache. È il frutto dell’impegno continuo di AIC Sicilia (Associazione Italiana Celiachia), che da anni lavora per un accesso più equo, semplice e moderno ai servizi sanitari.

La nuova piattaforma “Celiachi@RL” permette maggiore autonomia, riduce i tempi burocratici e rende il processo di acquisto più fluido e dignitoso per i pazienti.

Dal 1° ottobre 2025 cambia tutto: la celiachia entra in una nuova era, fatta di strumenti digitali, accessibilità e inclusione.

“Anche la Sicilia si allinea agli standard nazionali e rende operativo il sistema digitale di gestione dei buoni per i celiaci – spiega l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni -. Un sistema organizzativo moderno, capace di abolire del tutto la modalità di accesso misto al servizio, che prevede il buono cartaceo e il sistema informatico, e garantire agli utenti la possibilità di acquisto su tutto il territorio regionale con l’unico vincolo del budget mensile a disposizione, secondo quanto previsto dal piano terapeutico”.

Se sei una persona celiaca o conosci qualcuno che lo è, non aspettare l’ultimo momento: richiedi subito il tuo PIN Celiachia presso la tua ASP di riferimento.