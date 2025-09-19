Celiachia Sicilia 2025: Dal 1° ottobre 2025, la Regione Siciliana introdurrà un’importante novità per tutti i cittadini affetti da celiachia o dermatite erpetiforme. Grazie alla piattaforma informatizzata Celiachi@RL, i buoni cartacei per l’acquisto di alimenti senza glutine saranno definitivamente sostituiti da un sistema digitale, più rapido, sicuro ed efficiente.
Questo cambiamento rientra nelle iniziative promosse dall’Assessorato regionale della Salute e punta a semplificare la vita dei pazienti e delle famiglie che devono sostenere una dieta senza glutine certificata.
Celiachia Sicilia 2025: Come funziona Celiachi@RL
Con il nuovo sistema, i cittadini in possesso di un piano terapeutico attivo e di esenzione per celiachia potranno utilizzare un budget mensile riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale per acquistare prodotti dietoterapici.
Il funzionamento è semplice: basterà presentare al momento del pagamento due strumenti fondamentali:
- la tessera sanitaria in corso di validità;
- il codice celiachia (PIN) rilasciato dall’Asp.
Il sistema riconoscerà automaticamente i prodotti senza glutine rimborsabili, permettendo anche acquisti misti: per esempio, sarà possibile comprare insieme pasta senza glutine e prodotti tradizionali, con un addebito separato.
Celiachia Sicilia 2025: Attivazione per i nuovi utenti
Chi riceve una nuova diagnosi di celiachia in Sicilia dovrà attivare il servizio una sola volta. L’attivazione è possibile tramite l’app AspConTe – Servizi Territoriali oppure direttamente presso il Distretto sanitario di appartenenza.
Il paziente riceverà un codice PIN univoco, indispensabile per accedere al budget mensile. Non sono previsti rinnovi annuali: una volta attivato, il servizio rimane valido in modo continuativo.
Opportunità per negozi e farmacie
Non solo i pazienti: anche le strutture commerciali sono coinvolte nella novità di celiachia Sicilia 2025. Farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e punti vendita della grande distribuzione che desiderano distribuire prodotti senza glutine rimborsabili dovranno fare richiesta di autorizzazione all’Asp di Catania.
La domanda, scaricabile dal sito istituzionale, dovrà essere inviata esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.aspct.it, completa della documentazione richiesta.
Il nuovo sistema Celiachi@RL rappresenta un passo decisivo verso la modernizzazione dei servizi sanitari in Sicilia. L’eliminazione dei buoni cartacei ridurrà i tempi, semplificherà le procedure e garantirà maggiore sicurezza per i cittadini.