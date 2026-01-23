Borse di studio 2026: La Città metropolitana di Catania ha acquisito un nuovo strumento informatico per la gestione delle Borse di studio 2026, destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2025/2026. Il sistema, denominato Simeal Evo, introduce una procedura completamente digitalizzata per la presentazione e la gestione delle domande.

L’obiettivo è rendere più rapido, efficiente e trasparente l’accesso al beneficio economico, semplificando il rapporto tra famiglie, scuole e amministrazione.

Cos’è Simeal Evo e come funziona

Simeal Evo è una piattaforma informatica che consente, tramite autenticazione, di:

presentare la domanda per le borse di studio;

caricare la documentazione richiesta;

monitorare lo stato della pratica;

ricevere supporto in tempo reale.

Il sistema è accessibile alle famiglie e alle istituzioni scolastiche, che possono interfacciarsi direttamente con la Città metropolitana di Catania per la verifica e la gestione delle richieste.

Requisiti per accedere alle borse di studio 2026

Le Borse di studio 2026 sono destinate agli studenti che:

frequentano una scuola superiore nel territorio;

hanno un ISEE pari o inferiore a 9.000 euro;

risultano correttamente censiti sulla piattaforma SIDI.

La domanda deve essere presentata entro il 20 febbraio 2026.

Accesso con SPID e CIE, domande anche tramite la scuola

La piattaforma Simeal Evo è accessibile tramite SPID e CIE, come previsto dalla Circolare n. 1 del 15 gennaio 2026 della Regione Siciliana, che disciplina le procedure per l’erogazione delle borse di studio.

Chi non è in possesso di SPID o CIE, o ha difficoltà nell’accesso digitale, potrà comunque presentare la domanda in forma cartacea presso la scuola frequentata, allegando:

documento di identità;

codice fiscale;

attestazione ISEE valida e senza difformità.

In assenza dell’ISEE, è possibile indicare gli estremi della DSU.

Ruolo delle scuole e gestione delle domande

Le istituzioni scolastiche hanno un ruolo centrale nel processo: attraverso Simeal Evo possono verificare le domande presentate dagli studenti, controllare la documentazione e dialogare direttamente con la Città metropolitana, che coordina e gestisce l’intera procedura.

Errori nei dati inseriti o nel censimento sulla piattaforma SIDI possono comportare l’esclusione dal beneficio.

Importo e criteri di assegnazione

L’importo minimo della borsa di studio è pari a 150 euro. In caso di risorse insufficienti, le borse saranno assegnate secondo criteri di priorità:

ISEE più basso;

a parità di ISEE, lo studente più giovane.

Trantino: “Digitalizzazione e inclusione sociale”