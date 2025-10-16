Selezioni Formez PA Sicilia: opportunità per esperti al Ministero della Salute; Sono ufficialmente aperte le selezioni Formez PA Sicilia per il reclutamento di sei esperti laureati da impiegare nel Progetto “PeNsa – Supporto Specialistico al Ministero della Salute”, volto al rafforzamento del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021–2027.

Si tratta di una preziosa occasione per professionisti con esperienza nel settore della gestione e rendicontazione dei fondi strutturali europei, con possibilità di lavorare anche in Sicilia, presso la sede di Palermo.

L’incarico, della durata massima di 23 mesi, sarà regolato da un contratto di collaborazione e prevede un compenso che può arrivare a 46.800 euro, più un rimborso spese per la mobilità fino a 800 euro. Le domande devono essere inviate entro il 20 ottobre 2025 attraverso il Portale inPA.

Chi può partecipare: i requisiti richiesti

Le selezioni Formez PA Sicilia sono rivolte a laureati specialistici in possesso di almeno 3 anni di esperienza (e fino a un massimo di 5) in attività di gestione, monitoraggio o rendicontazione di interventi co-finanziati dai Fondi strutturali europei.

Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego (cittadinanza UE, godimento dei diritti civili, assenza di condanne), è considerato titolo preferenziale l’aver collaborato con Pubbliche Amministrazioni su Programmi Operativi Regionali o Nazionali.

Le sedi di assegnazione includono 2 posti in Sicilia, a Palermo (codice sede 03), e 1 a Roma presso l’Organismo Intermedio del PN Equità nella Salute (codice 04), con possibilità di lavoro anche presso altre sedi regionali.

Le attività previste dal Progetto “PeNsa”

Il progetto “PeNsa – Supporto Specialistico al Ministero della Salute” ha l’obiettivo di supportare l’Autorità di Gestione del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021–2027. I professionisti selezionati saranno coinvolti in due principali linee di attività:

Supporto operativo all’Autorità di Gestione: dalla programmazione alla rendicontazione.

all’Autorità di Gestione: dalla programmazione alla rendicontazione. Assistenza agli Organismi Intermedi a livello regionale, per garantire il corretto svolgimento delle attività delegate.

Le attività previste comprendono: gestione contabile, monitoraggio, rendicontazione, valutazione dei risultati e supporto procedurale, con l’obiettivo di assicurare la trasparenza e l’efficienza degli interventi.

Come si svolgerà la selezione: titoli e colloquio

La selezione si basa su due fasi principali: valutazione dei titoli e colloquio orale. Durante il colloquio, che potrà avvenire in presenza a Roma o da remoto, saranno verificate:

Conoscenze relative al contesto istituzionale e normativo.

Competenze tecniche e soft skill, come lavoro di gruppo, comunicazione, flessibilità e proattività.

Eventuale conoscenza di lingue straniere.

La prova sarà registrata e svolta in seduta pubblica presso la sede Formez PA. Al termine, verrà stilata una graduatoria definitiva, pubblicata sul Portale inPA e sul sito ufficiale Formez PA.

Come candidarsi

Per partecipare alle selezioni Formez PA Sicilia, è necessario inviare la propria candidatura esclusivamente online attraverso il Portale inPA entro il 20 ottobre 2025. Ogni candidato dovrà:

Essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) .

. Compilare il form online, indicando solo le esperienze coerenti con i requisiti richiesti .

. Allegare un curriculum dettagliato, specificando gli incarichi che rientrano nella fascia di seniority prevista.

Per tutti i dettagli tecnici, è fondamentale consultare l’avviso di selezione ufficiale disponibile sul sito di Formez PA nella sezione “Lavora con noi – Avvisi inPA”, ecco qui di seguito il link.