Concorso Agenzia delle Entrate 2026: In arrivo importanti opportunità per chi punta a un posto nella Pubblica Amministrazione. Secondo quanto indicato nel PIAO 2026-2028 (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), l’Agenzia delle Entrate tornerà a reclutare personale con un nuovo bando rivolto specificamente all’Area Assistenti.
Si tratta di una delle opportunità più attese nell’ambito dei nazionali, con l’obiettivo di assumere 335 unità a tempo indeterminato.
Concorso Agenzia delle Entrate 2026: i requisiti
La novità principale riguarda il titolo di studio: il concorso sarà accessibile con il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Questo lo rende uno dei concorsi pubblici 2026 più interessanti per chi non possiede una laurea ma desidera un impiego stabile.
Oltre al diploma, i candidati dovranno possedere i requisiti generali previsti per l’accesso alla PA:
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Cittadinanza italiana o di un Paese UE;
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Pieno godimento dei diritti civili e politici;
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Idoneità fisica all’impiego.
In base al profilo che verrà definito nel bando, potrebbero però essere richiesti titoli specifici, indirizzi di studio compatibili con le attività da svolgere o ulteriori requisiti.
Concorso Agenzia delle Entrate 2026: come si svolgeranno le prove e la selezione
In linea con la recente riforma del reclutamento, la procedura sarà rapida e digitalizzata. La selezione dovrebbe avvenire per titoli ed esami, con una struttura semplificata che potrebbe prevedere:
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Un’unica prova scritta (eventualmente con valutazione dei titoli);
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Oppure una formula composta da prova scritta e colloquio orale.
L’obiettivo dell’ente è minimizzare i tempi burocratici garantendo la massima trasparenza e competenza tecnica dei nuovi assunti.
Concorso Agenzia delle Entrate: bando e come fare domanda
Il bando ufficiale verrà pubblicato nella sezione “Concorsi” del sito dell’Agenzia delle Entrate e sul portale inPA, il punto di riferimento unico per il reclutamento pubblico.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente online, previa autenticazione tramite SPID, CIE o CNS. Si raccomanda di monitorare costantemente le comunicazioni ufficiali per non perdere l’apertura dei termini di iscrizione.
Per ulteriori informazioni sui concorsi attualmente attivi si consiglia di consultare la sezione Lavoro, stage ed opportunità su LiveUniCT.