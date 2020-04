In Sicilia 1,5 miliardi di aiuti per famiglie, studenti e turismo: il piano della Regione

La Finanziaria di emergenza della Regione Siciliana rimodula i fondi europei e stanzia aiuti per fronteggiare la crisi socio-economica: finanziamenti per famiglie, studenti, turismo e imprese.

La Ragione scende in campo contro l’emergenza. Non solo quella sanitaria, ma anche quella economica e sociale, e rimodula i fondi europei per la Sicilia per una cifra pari a 1,5 miliardi di euro. Il testo, inserito nella Finanziaria di emergenza e approvato dalla giunta regionale, prevede aiuti alle famiglie in difficoltà, alle imprese, agli studenti fuorisede, alle partite Iva, ai professionisti e agli ambulanti.

Buoni spesa e prestiti per le famiglie in difficoltà

Un primo intervento riguarda i 250 milioni di buoni spesa utilizzabili dai nuclei familiari che non percepiscono alcun reddito né altra forma di assistenza. A questi si sommeranno altri aiuti per le fasce più deboli. Inoltre, 300 milioni sono previsti per finanziare mini-prestiti per i consumi alle famiglie in difficoltà. I prestiti verranno gestiti dall’Irfis: si tratterà di una somma pari al massimo a 5 mila euro che possono ricevere “i residenti in Sicilia almeno dal 31 dicembre 2019 che hanno dichiarato nel 2018 un reddito netto non superiore a 15 mila euro e che dichiarino di non godere di analoghe misure a carico di fondi statali o europei”. Il contributo andrà restituito in 36 rate che scatteranno dal gennaio 2022.

Contributi per i fuorisede

Come già annunciato nei giorni scorsi, la Regione Siciliana ha stanziato una cifra pari a 7 milioni per gli studenti fuorisede, sia quelli residenti fuori dall’Isola che quelli che studiano in Sicilia ma lontano da casa. Il bonus, pari a 800 euro massimo, verrà erogato dagli Ersu, che potranno anche deliberare ulteriori forme di contributi.

Il piano per il turismo

La Sicilia punta molto sul turismo per il prossimo rilancio, tanto che per incentivare i turisti a crisi finita l’assessore Manlio Messina ha presentato un piano che prevede, tra l’altro, dei pernottamenti pagati dalla Regione a chi si impegna a venire sull’Isola per più notti. Una formula, per esempio, che prevede che se una famiglia viene in Sicilia per cinque notti, la Regione ne pagherà due, e così via in proporzione. Sul fronte turismo, poi, aiuti fiscali saranno garantiti alle agenzie di viaggio.

Altre misure contenute nella finanziaria riguardano i finanziamenti per imprese e artigiani, un pacchetto pari a 400 milioni di euro e prestiti per un massimo di 30 mila euro. Previsti, inoltre, 10 milioni di euro per sostenere l’editoria, anche online, e con misure anche in deroga ai vincoli tipologici di legge. Infine, aiuti di vario genere sono previsti per le associazioni sportive, i teatri e gli enti culturali.