Concorsi pubblici: tutti i bandi in scadenza

I concorsi pubblici rappresentano una concreta opportunità per molti: la data di scadenza di molti di questi è ormai prossima. Di seguito tutte le informazioni, i requisiti e le eventuali modifiche comportate dall'emergenza Coronavirus.

Un’ottima notizia permetterebbe di far ben sperare, nonostante l’attuale crisi attraversata da tutto il Paese: molteplici concorsi pubblici potrebbero fornire presto numerosi nuovi posti di lavoro, in molti settori. Ecco quali.

Concorsi pubblici: bando per Allievi Marescialli

Le domande per partecipare al concorso pubblico per 930 posti da Allievi Marescialli dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dovranno essere presentate entro e non oltre le 12.00 del 3 aprile 2020, dopo esser state compilate telematicamente sul sito della Guardia di Finanza nella sezione Concorsi.

I requisiti necessari alla candidatura sono i seguenti:

non aver superato il 35° anno di età;

se in servizio permanente, non essere stati dichiarati non idonei all’avanzamento al grado superiore, o se dichiarati non idonei al grado superiore, avere successivamente conseguito un giudizio di idoneità ed essere trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;

non avere demeritato durante il servizio prestato;

nell’ultimo biennio non essere stati giudicati inidonei all’avanzamento di grado;

non essere imputati in un procedimento penale per delitto non colposo;

non essere sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare;

non essere sospesi dal servizio o dall’impiego o in aspettativa;

non essere già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, o da corsi equipollenti, della Guardia di finanza.

Concorsi pubblici: posizioni aperte nelle Forze Armate

Il bando di concorso per le Forze Armate prevede la selezione di volontari in ferma prefissata quadriennale per l’arruolamento nell’Esercito, nella Marina, nell’Aeronautica e anche nelle Capitanerie di porto, per i VFP1 in servizio o in congedo.

I posti disponibili sono i seguenti:

Esercito: 1.142 per incarico assegnato dalla Forza Armata; 20 per elettricista infrastrutturale; 20 per idraulico infrastrutturale; 10 per muratore; 5 per meccanico per mezzi e piattaforme; 10 per fabbro; 10 per falegname; 3 per maniscalco; 4 per sistemista sicurezza informatica di 1° livello.

Marina Militare: 494 posti, di cui 300 per il CEMM Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 194 per il CP Corpo delle Capitanerie di Porto, ripartiti in un’unica immissione a gennaio 2020.

Aeronautica Militare: 467 posti in un’unica immissione.

La domanda di partecipazione al bando può essere inviata entro e non oltre il prossimo 28 marzo 2020, specificando il proprio incorporamento d’interesse.

Concorsi pubblici: Allievi Marescialli nella Finanza

Il Comando generale delle Fiamme Gialle ha pubblicato un bando di concorso per l’ammissione di 930 allievi marescialli per l’anno accademico 2020/2021, di cui 860 sono destinati al contingente ordinario mentre 70 al contingente di mare.

I requisiti sono i seguenti:

diploma;

godere dei diritti civili e politici;

qualità morali e di condotta;

non risultare imputati o condannati o sottoposti all’applicazione del codice di procedura penale.

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro e non oltre le ore 12.00 del 3 aprile 2020, esclusivamente per via telematica.

Concorsi pubblici: assunzioni all’interno delle scuole

Secondo Lucia Azzolina, Ministro dell’Istruzione, il Coronavirus non metterebbe eccessivamente a repentaglio i concorsi scuola: i bandi di quello straordinario (volto all’assunzione di numerosi nuovi docenti) dovrebbero essere pubblicati a breve. Le prove concorsuali, tuttavia, non verranno svolte prima dei 60 giorni previsti ma comunque entro i primi mesi estivi.

Concorsi pubblici e Coronavirus: previsti rinvii

La diffusione del nuovo COVID-19 ha comportato non poche modifiche ai concorsi pubblici. Si ricorda, infatti, che tutte le procedure concorsuali che non possono essere espletate per via telematica saranno sospesi per i prossimi sessanta giorni. Potranno, invece, procedere con le selezioni tutti quei settori che prevedono la valutazione del solo curriculum vitae e che, quindi, comportano l’assunzione diretta.

