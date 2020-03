Concorsi Pubblici 2020: previsti 2.185 posti nelle forze armate

Concorsi pubblici 2020, pubblicato dal ministero della difesa il bando di selezioni per VFP4 che mette a dispozione 2.185 posti nelle forze armate

Concorsi pubblici 2020: il Ministero della Difesa ha bandito la selezione per i volontari in ferma prefissata quadriennale nelle Forze Armate. Il bando prevede l’arruolamento nell’Esercito, nella Marina, nell’Aeronautica ed anche nelle Capitanerie di porto, per i VFP1 in servizio o in congedo.

Il bando dei concorsi pubblici 2020 per le forze armate prevede 2.185 posti in VFP4, suddivisi per le diverse forze armate.

Esercito

Per l’esercito sono 1.224 i posti in VFP4 messi a selezioni nel bando, così suddivisi:

1.142 per incarico assegnato dalla Forza Armata;

20 per elettricista infrastrutturale;

20 per idraulico infrastrutturale;

10 per muratore;

5 per meccanico per mezzi e piattaforme;

10 per fabbro;

10 per falegname;

3 per maniscalco;

4 per sistemista sicurezza informatica di 1° livello.

La domanda di partecipazione può essere presentata dai VFP 1 incorporati con il 1°, 2°, 3° blocco del bando 2019, nonché, dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con qualunque bando/blocco relativo ad anni precedenti al 2019. Il reclutamento avverrà in un’unica immissione con prevista incorporazione nel mese di febbraio 2021.

Marina Militare

Il concorso VFP4 Marina Militare mette a bando 494 posti, di cui 300 per il CEMM Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 194 per il CP Corpo delle Capitanerie di Porto, ripartiti in un’unica immissione a gennaio 2020, per VFP 1 incorporati con l’unico blocco 2018, 1°, 2°, 3° e 4° incorporamento, nonchè dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con qualunque blocco/incorporamento relativo ad anni precedenti al 2019.

Aeronautica Militare

o Aeronautica per VFP4 prevede la copertura di 467 posti, che avverrà in un’unica immissione, per VFP 1 incorporati con l’unico blocco 2019, 1° e 2° incorporamento, e VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con qualunque blocco/incorporamento relativo ad anni precedenti al 2019.

La selezione avverrà tramite il superamento di alcune prove, tra cui:

una prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale in alcune materie (matematica, italiano, cittadinanza e costituzione, ordinamento e regolamenti militari, storia, geografia, scienze, inglese, deduzioni logiche);

prove di efficienza fisica, dell’idoneità psico-fisica e attitudinale;

valutazione dei titoli.

La domanda di partecipazione al bando va presentata soltanto in via telematica ed entro il 28 marzo 2020 nel proprio incorporamento di interesse.