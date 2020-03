Poste Italiane cerca personale: assunzioni anche in Sicilia

Poste Italiane assume nuovo personale per la primavera e l'estate 2020. Posizioni aperte anche in Sicilia.

Poste Italiane è alla ricerca di nuovo personale come portalettere da assumere con contratto a tempo determinato per la primavere ed estate 2020. Le selezioni sono aperte a candidati ambosesso, in possesso di laurea o di diploma. Inoltre non è richiesta esperienza pregressa.

Non sono previsti limiti di età, anche se negli ultimi anni da parte di Poste c’è stata una preferenza per candidati giovani. Le nuove assunzioni opereranno da aprile 2020 e serviranno a coprire la mancanza di personale per questa stagione.

Retribuzione di circa 1.100 € al mese. Le mansioni prevedono il recapito postale (lettere, raccomandate, pacchi, ecc.) nella propria area di competenza.

I requisiti richiesti per poter partecipare alla selezione sono:

possesso del diploma di scuola media superiore con valutazione minima di 70/100 o di laurea triennale con valutazione minima di 102/100;

patente di guida in corso di validità;

idoneità alla guida dell’automezzo aziendale (Piaggio liberty 125 cc);

certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato dalla USL/ASL di competenza o dal proprio medico curante;

per la sola provincia di Bolzano, patentino di bilinguismo.

Gli interessati alle nuove assunzioni di Poste Italiane devono inviare la propria candidatura nell’apposita sezione del sito, e devono allegare anche il curriculum.

La selezione, avverrà in tre fasi a cui possono accedere tutti i candidati che hanno superato la selezione:

Per prima cosa si riceve una telefonata dall’Ufficio Risorse Umane Territoriali di Poste Italiane che annuncia l’avvio dell’iter; O si viene convocati in una sede territoriale per svolgere un test logico, oppure si riceve una mail per poter fare il test online; Colloquio e prova pratica con la guida di un motomezzo di 125cc con carico di posta.

Queste sono le sedi disponibili in cui poter essere assunti: