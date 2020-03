Emergenza Coronavirus: l’Asp di Catania cerca personale

A causa dell'emergenza Coronavirus, l'Asp di Catania ha assunto negli ospedali del territorio, ma non basta: serve ancora nuovo personale medico e sanitario.

Assunti oggi 17 infermieri a tempo determinato. utilizzando la graduatoria regionale per l’emergenza COVID-19, con capofila l’Asp di Palermo. Queste nuove risorse si aggiungono alle assunzioni, formalizzate fra il 16 e il 17 marzo, di 34 operatori della dirigenza e del comparto. Nel dettaglio ha già preso servizio il direttore dell’UOC di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedaledi Acireale, dr. Giuseppe Rapisarda.

Procede senza sosta l’attività di reperimento, in urgenza, di risorse professionali per far fronte alle gravi esigenze derivanti dalla diffusione del COVID-19: pubblicato l’Avviso per la formazione di elenchi a fine di reclutamento personale sanitario per eventuali assegnazioni di incarico libero professionali connessi all’emergenza COVID-19.

I profili professionali richiesti sono:

a. infermieri;

b. medici possibilmente specialisti in:

anestesia e rianimazione;

terapia intensiva e del dolore;

malattie dell’apparato respiratorio;

malattie infettive e tropicali;

medicina d’emergenza e urgenza;

medicina interna;

malattie dell’apparato cardiovascolare;

radiodiagnostica;

igiene e medicina preventiva e specializzazioni equipollenti.

Gli interessati potranno consultare il relativo bando nella sezione “news” del sitoaspct.it. I termini per la presentazione delle istanze decorrono da subito. Gli elenchi rimarranno aperti con la possibilità di presentare le candidature fino a quando l’Azienda riterrà opportuno in relazione allo sviluppo della situazione emergenziale e, comunque, non oltre il perdurare della stessa.

In scadenza oggi i termini per la comunicazione di disponibilità all’assunzione relativa all’Avviso urgente di scorrimento della Graduatoria di bacino orientale per l’assunzione a tempo determinato di tutti coloro che risultano utilmente collocati a partire dal n. 3286 della citata graduatoria e dichiarino, come già detto, entro oggi, la loro formale disponibilità immediata. L’avviso e il modulo di disponibilità all’assunzione sono consultabili sul sito aspct.it, cliccando nel banner in homepage.

Scadono domani i termini di presentazione delle istanze di partecipazione all’Avviso pubblico straordinario per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di Tecnico di Laboratorio Biomedico da assegnare ai vari Presidi Ospedalieri aziendali. Gli interessati potranno consultare il relativo bando nella sezione “news” del sito aspct.it. Le istanze di ammissione dovranno essere prodotte secondo la procedura telematica dedicata.