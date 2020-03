Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 414 guariti oggi

L'aggiornamento sui casi di Coronavirus in Italia secondo quanto comunicato dal capo della Protezione Civile per quanto riguarda la giornata odierna, lunedì sedici marzo.

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha comunicato alle ore 18 di oggi la situazione relativa ai contagi da Coronavirus in Italia. Nel corso del fine settimana appena conclusosi si è registrato un aumento dei casi in Italia, con il numero dei positivi che ha superato complessivamente i 20 mila contagiati. È passata, tuttavia, appena una settimana dal DPCM del 9 marzo col quale il premier Giuseppe Conte ha proclamato l’Italia “zona protetta” e ci sarà ancora da attendere un po’ prima di vedere i risultati della quarantena che sta costando tanti sacrifici agli italiani.

Nella giornata odierna, in Sicilia si sono superati i 200 contagiati: 23 in più di ieri, in tutto, e nel pomeriggio di oggi è stato registrato anche il terzo decesso a causa del Coronavirus. Questi, invece, i casi complessivi in Italia come comunicati dalla Protezione Civile:

Il totale dei guariti è di 2749, con 414 guariti nella sola giornata di oggi, un numero più alto rispetto a ieri. Nella giornata di oggi, inoltre, si registrano meno casi rispetto a ieri, ma mancano i dati relativi alla regione Puglia e alla provincia autonoma di Trento. Il totale dei casi positivi è di 23073, con 2470 nuovi casi solo oggi.

Circa 10197 sono i casi di positivi in isolamento domiciliare senza sintomi o sintomi lievi, mentre 1851 pazienti si trovano ricoverati in terapia intensiva. I restanti sono casi di ricovero con sintomi.

Per quanto riguarda i decessi, il totale è di 349 nella giornata di oggi, per un totale complessivo di 2158 decessi.