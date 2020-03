Coronavirus a Catania, deceduto un uomo di 52 anni risultato positivo

L'uomo era risultato positivo ai test del Coronavirus ed è deceduto nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale catanese, dove si trovava ricoverato in terapia intensiva.

Catania è la provincia più colpita dal Coronavirus in tutta la Sicilia. Oltre al numero di casi stranamente alto rispetto al resto dell’Isola, nel pomeriggio di oggi si è registrato uno dei primi decessi provocati anche dal Covid-19.

Un uomo di 52 anni è deceduto oggi nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trovava in terapia intensiva per insufficienza respiratoria. L’uomo, affetto da altre patologie, era stato preso in carico venerdì al pre-triage infettivologico con febbre, tosse e difficoltà respiratorie, e sottoposto al tampone per Covid-19, risultato positivo. Lo comunica, attraverso un comunicato stampa, la Direzione dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro.