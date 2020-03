Coronavirus, nuova “fuga” da Nord a Sud: si teme aumento di contagi

Nuova fuga dal Nord al Sud Italia: aumentano i rientri nel weekend e si teme un ulteriore aumento dei contagi.

Si ripete lo scenario di una settimana fa: anche se in maniera più contenuta, sono moltissimi i fuori sede che stanno rientrando dal Nord al Sud Italia. Con l’arrivo del weekend, infatti, è arrivata una nuova “fuga”. Secondo quanto riportato da Repubblica, i treni in partenza ieri dalla stazione di Milano centrale erano pieni di persone che si mettevano in viaggio per rientrare a casa. A essere particolarmente affollati sono stati ieri il Milano-Siracusa-Palermo delle 20,10 e il Milano-Lecce delle 20,50.