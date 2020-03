Coronavirus in Sicilia: aumentano i casi, gli ultimi aggiornamenti ufficiali

Arrivano dalla Protezione Civile e dalla Regione i dati sulla diffusione del contagio da Coronavirus. Vediamo come si sta evolvendo la situazione.

Allerta massima per l’emergenza Coronavirus in Italia. Si tiene traccia di tutti i tamponi positivi della nazione e dei contagi per regione. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

“Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola – scrive la Regione – aggiornato alle ore 12 di oggi (martedì 10 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 955 tamponi, di cui 881 negativi e 12 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 62 campioni, otto in più di ieri, cui 16 già validati da Roma (cinque a Palermo e undici a Catania).

Risultano ricoverati 19 pazienti (sette a Palermo, cinque a Catania, due a #Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a #Enna) di cui uno in terapia intensiva per precauzione, mentre 41 sono in isolamento domiciliare e 2 sono guariti”.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

Si ricorda a chi rientra o rientrerà dal Nord Italia di comunicarlo obbligatoriamente al proprio comune e di osservare 14 giorni di permanenza domiciliare in autoisolamento, divieto di contatti sociali, di spostamenti e viaggi, oltre che rimanere raggiungibili per qualsiasi ed eventuale attività di sorveglianza.

Domani i prossimi aggiornamenti.

