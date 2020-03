Coronavirus: scarica l’autocertificazione in pdf per gli spostamenti

Coronavirus, autocertificazione per gli spostamenti: disponibile il file in PDF da scaricare.

Importanti misure sono state prese con DPCM 9 marzo 2020 per il contenimento del Coronavirus. Il decreto ha ampliato a tutto il territorio italiano le disposizioni che, inizialmente, erano state attuate solo per Lombardia e 13 province settentrionali.

Tra le nuove misure, importanti divieti riguardano anche gli spostamenti. Di seguito è possibile scaricare l’autocertificazione:

Scarica l’autocertificazione in pdf

Ricordiamo che “gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus”.