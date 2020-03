Emergenza Coronavirus, Conte: “Zona rossa estesa a tutta Italia”

Emergenza Coronavirus: arrivano nuovi aggiornamenti da parte del premier Conte sulla situazione italiana.

Arrivano importanti comunicazioni sull’emergenza Coronavirus da parte del premier Giuseppe Conte, che si è collegato poco fa in una conferenza stampa straordinaria.

Come comunicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, alcune misure restrittive che finora hanno interessato solo alcune zone verranno adesso estese a tutta Italia. L’Italia diventa “zona protetta”: ciò significa che qualsiasi spostamento dovrà essere motivato, ma non solo. Tutte le misure che sono state precedentemente adottate per la Lombardia e per altre 13 province diventeranno effettive per tutta Italia.

Dovranno essere evitati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita. Saranno sospese tutte le manifestazioni sia pubbliche che private, e anche tutte le manifestazioni sportive, compreso il campionato di calcio. Le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6.00 alle 18.00.

Queste misure diventeranno effettive a partire da domani. Si tratta di una decisione senza precedenti, diventata necessaria in seguito ai drammatici numeri dei contagi che ormai circolano su tutta la Penisola.

“Il futuro nostro e dell’Italia è nelle nostre mani, ora più che mai”, ha dichiarato Giuseppe Conte.

Ulteriori comunicazioni da parte di Conte arrivano anche in merito alle scuole e all’università, dove sarà prolungata la sospensione delle attività didattiche.