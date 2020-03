Assunzioni Sicilia 2020: tutti i bandi attivi

Tutti i bandi di concorso pubblici attivi e che riguardano le assunzioni in Sicilia nel 2020 ancora disponibili e a cui poter accedere per trovare lavoro.

Questi i principali bandi di concorso a cui è possibile accedere che riguardano le assunzioni in Sicilia nel 2020 per chi è ancora in cerca di nuova occupazione.

Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, 1 posto per dirigente medico

Si ricerca 1 dirigente medico nel settore di pneumologia.

Si richiedono i seguenti requisiti:

Laurea in medicina e chirurgia;

specializzazione in pneumologia o discipline equipollenti;

iscrizione all’albro professionale.

La domanda di partecipazione al concorso va spedita alle Risorse Umane dell’Ospedale.

Il concorso verterà su 3 prove, una scritta, una orale ed una pratica. Si richiede la conoscenza di una lingua straniera, inglese o francese. La scadenza di partecipazione al bando è fissata al 30/03/2020.

Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1 ricercatore a Palermo

Il CNR, ha avviato la selezione di un ricercatore da inserire presso l’Istituto per la Ricerca e l’innovazione Biomedica di Palermo.

Il ricercatore avrà un contratto determinato di 12 mesi a tempo pieno.

Si richiedono i seguenti requisiti:

Laurea in: Scienze Statistiche, Statistica Demografica e Sociale;

esperienza triennale nella gestione e nell’analisi dei flussi di dati sanitari e banche dati sanitarie;

possesso del titolo di dottore di ricerca attinente alla materia;

conoscenza della lingua inglese;

conoscenza dell’informatica di base

se cittadini stranieri, conoscenza della lingua italiana.

Per poter partecipare al bando occorre compilare il form online sul sito del CNR entro il 30/03/2020.

Catania, 4 posti da dirigente medico presso Policlinico-Vittorio Emanuele

L’azienda ospedaliera “Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania ricerca quattro dirigenti medici in nefrologia. Saranno assunti con contratto a tempo indeterminato.

Per poter partecipare al concorso occorre compilare la domanda in carta libera ed inviarla assieme all’allegato contenuto nel bando all’indirizzo pec protocollo@pec.policlinico.unict.it

La scadenza del bando è fissata al 29/03/2020.

Università di Catania, un ricercatore settore 05/01

Il Dipartimento di Scienze Biomediche e biotecnologiche ha pubblicato un bando per la selezione di un ricercatore a tempo determinato nel settore 05/01, Biochimica generale.

Il requisito richiesto è il titolo di dottorato di ricerca conseguito in Italia o all’estero.

La domanda va compilata online sul sito unict, entro il 26/03/2020.

La selezione verrà effettuata sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica ai sensi del D.M. 25 maggio 2011 n. 243.

Ferrovie dello Stato, nuove assunzioni in Sicilia

Trenitalia nell’ottica di espansione dei prossimi anni ricerca nuove figure e nuovo personale da inserire all’interno della propria azienda tra cui anche in Sicilia.

Per maggiori informazioni leggi qui

Ulteriori bandi attivi in Sicilia

Diversi avvisi di bandi erano stati pubblicati nelle scorse settimane e che riguardavano le nuove assunzioni 2020 in Sicilia da parte di enti pubblici, università o aziende sanitarie.

Questi sono quelli ancora attivi, per scoprire quelli a cui poter accedere clicca qui