Assunzioni Sicilia 2020: opportunità di lavoro e bandi attivi

Previste numerose assunzioni Sicilia 2020: trova lavoro grazie ai bandi attivi e alle altre opportunità di recruiting in tutta la regione.

Assunzioni Sicilia 2020 in vari settori: trovare lavoro nel 2020 potrebbe essere meno complicato grazie ai numerosi bandi pubblicati. Vediamo quelli ancora attivi.

Assunzioni Sicilia 2020: concorsi pubblici attivi

Particolarmente coinvolte le province di Catania, Palermo e Siracusa per l’impiego nel settore pubblico:

INAF Catania : indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo indeterminato e pieno, riservato ai soggetti disabili. Gli interessati possono consultare l’offerta sul sito dell’INAF – sezione “Opportunita’ di lavoro” o sul sito dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, nella sezione “Lavora con noi”. Scade l’8 marzo.

Assunzioni Sicilia 2020: cerco lavoro in Sicilia

Ministero della Giustizia – Bando per autista (6 posti a Catania): un nuovo concorso per selezionare nuovi autisti di automezzi da assumere presso il Ministero della Giustizia è stato bandito, e la selezione partirà dai centri per l’impiego. Sono in tutto 109 i posti, 6 a Catania e altri in Sicilia. Basta la terza media.LEGGI ANCHE: Ministero Giustizia, concorso autisti con posti anche a Catania: basta la terza mediaLEGGI ANCHE: Aziende ospedaliere assumono in Sicilia: le figure ricercate

Assunzioni Sicilia 2020: lavoro a Catania

Ryanair : Recruitment Day a Catania giorno 26 febbraio 2020 ; entra a far parte della Cabin Crew di Ryanair, occorre essere alti tra 1.57 m e 1.88, saper nuotare per almeno 25 metri senza aiuti, avere una personalità amichevole e saper interagire con il pubblico, oltre ovviamente avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e la passione per i viaggi. Maggiori informazioni sul sito Ryanair.

: Concorso, per titoli ed esami, per 2 posti di dirigente medico di oncologia medica e 3 posti di dirigente medico di geriatria. La domanda deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Lavoro Catania: Responsabile turno operativo Si ricerca la figura di responsabile del turno operativo per l’azienda Adecco, per svolgere compiti come la supervisione delle attività, la gestione dei piani di lavoro, il coordinamento del team assegnato e dei tempi delle lavorazioni. Per candidarsi basta inoltrare la propria candidatura con la funzionalità di Linkedin. LEGGI ANCHE: Lavoro Catania: le migliori posizioni aperte in città

Lavoro Sicilia: ricercatori all’Università di Palermo

L’Università di Palermo ha pubblicato il bando per le selezioni, per titoli e colloquio, finalizzate alla copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato destinati ai Dipartimenti di Architettura e Ingegneria. La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del quindicesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Assunzioni Sicilia 2020: assistente sociale all’ASP di Enna

È stato indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi e supplenze a tempo determinato di collaboratore professionale assistente sociale, categoria D e per eventuali incarichi di PSN. Il termine utile per la presentazione delle domande è perentoriamente fissato al trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Lavoro Sicilia: supplenza dirigenza all’ASP di Caltanissetta

È stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato all’attribuzione dell’incarico di supplenza con rapporto a tempo determinato per la durata dell’aspettativa concessa al titolare della Unita’ operativa complessa direzione sanitaria del P.O. «S. Elia» di Caltanissetta. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.