Lavoro Catania: le migliori posizioni aperte in città

Trovare lavoro a Catania non è sempre un’impresa da nulla e può capitare di scoraggiarsi all’ennesimo curriculum inviato senza successo. Non bisogna, tuttavia, perdersi d’animo, poiché sono numerose le posizioni attualmente aperte. LiveUnict ne ha selezionate alcune per voi dalla sezione “lavoro Catania” di Linkedin.

Lavoro Catania: grafico creativo

Studio di immagine e comunicazione cerca grafico/a creativo/a con buone capacità tecniche e conoscenza della suite Adobe in particolare Photoshop, Illustrator, InDesign , che abbia qualche conoscenza sulle tecniche fotografiche e che sappia lavorare sulla piattaforma WordPress e dei più noti plugin. La sede di lavoro è Catania Nord, per cui si richiede necessariamente la presenza in loco. È possibile candidarsi sul sito Linkedin, inviando CV aggiornato e portfolio.

Lavoro Catania: runner di sala

La Putia dell’Ostello è alla ricerca di un runner di sala da impiegare per sei giorni in orario serale. Si richiede: esperienza minima 3 anni nel settore; abilità nel portare nel giusto modo 4 piatti (anche da pizza) – chiarezza nel presentare i piatti al cliente; saper collaborare in gruppo; gestire i momenti di maggiore affluenza senza panico; uomo o donna; buona capacità organizzativa; disponibilità di lavoro per 6 turni a settimana serali; conoscenza della lingua inglese; abilità nello sparecchiare un tavolo. Le candidature possono essere inviate visitando la sezione lavoro di Linkedin.

Lavoro Catania: responsabile acquisti

Mida forniture srl seleziona, per ampliamento organico aziendale nel settore edile, 2 figure professionali che corrispondano alle seguenti caratteristiche: responsabile ufficio acquisti, con con provata esperienza nel settore acquisti e rapporti con i fornitori. Si richiede: conoscenza dei software gestionali e attività di broker. Si ricerca anche un responsabile di magazzino addetto al banco, con provata esperienza nelle rivendite di materiale edile/ ferramenta. Gli interessati in possesso dei requisiti possono inviare il CV su Linkedin.

Lavoro Catania: parrucchieri

Capelli Mania parrucchieri ricerca collaboratori con esperienza, da inserire nel proprio organico in zona Gravina di Catania full time, non mezza giornata. Si richiede serietà e professionalità. Si offre stipendio adeguato, crescita professionale e corsi tecnico/stilistici in accademia. Se interessati, inviare CV andando alla sezione lavoro di Linkedin.

Lavoro Catania: contabile

L’orientale sicula srl seleziona contabile con esperienza per gestione contabilità aziendale, clienti/fornitori, prima nota, supporto di gestione, appalti pubblici (Mepa),con disponibilità full time. I candidati possono inoltrare il proprio CV sul sito Linkedin.