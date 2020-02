Coronavirus Catania: tampone negativo all’ospedale San Marco

La ragazza tornata da Venezia, ricoverata ieri presso l'ospedale San Marco, è risultata negativa all'esame del tampone.

Era tornata da Venezia con la febbre: subito ricoverata presso l’ospedale San Marco di Catania, la ragazza è stata sottoposta all’esame del tampone. Esaminato nei laboratori del Policlinico, è risultato negativo al Coronavirus.

L’allerta è massima in casi come questi, poiché i sintomi sono facilmente confondibili con i comuni malori stagionali, e risulta allora necessario isolare il soggetto e sottoporlo all’esame apposito. Applicando il protocollo stabilito dal Ministero della Salute per l’emergenza Coronavirus, la ragazza, che era stata recentemente a Venezia, una delle città maggiormente colpite dall’epidemia, è stata immediatamente isolata. Ricoverata e sottoposta al test, è risultata negativa e perciò non infetta.

Dopo il primo caso a Palermo, si prendono gli adeguati provvedimenti, ma si attendono ancora nuove direttive per quanto riguarda la città di Catania, dove per ora non si registrano casi di contagio.