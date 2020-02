Festa di Sant’Agata 2020, gli ultimi preparativi: la città è pronta per il giro interno[FOTO]

Mancano poche ore per la celebre processione di giorno 5: gli ultimi preparativi e la città sarà pronta per salutare la sua Santa Patrona.

Fervono gli ultimi preparativi per la tanto attesa processione della Festa di Sant’Agata nel giro interno della città. Tra poche ore migliaia di catanesi, devoti e cittadini si riverseranno in via Etnea per seguire la Santa nel giorno clou dei festeggiamenti.

La tradizionale processione avrà luogo tra un paio di ore e la città dopo la pioggia di questa mattina non vuole farsi trovare impreparata. In questi minuti gli operai sono alle prese con l’opera di finitura delle strade che saranno interessate dalla processione, impegnati a cospargere il percorso con la segatura, utile per evitare incidenti derivanti dalla cera.

Informazioni utili per la festa di Sant’Agata:

Storie e curiosità sulla festa di Sant’Agata: