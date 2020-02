Festa di Sant’Agata 2020, oggi il giro interno: strade e piazze interessate

Continua la processione della Santa nel tradizionale giro interno del 5 febbraio. Ecco il percorso con le tappe salienti.

Partenza da piazza Duomo per poi proseguire per via Etnea, piazza Stesicoro, via Caronda, via Bertuccio, piazza Cavour, via Etnea, piazza Stesicoro, via Antonino di Sangiuliano, via Crociferi, via Santa Maria della Lettera, piazza Mazzini, via Garibaldi, piazza Duomo.

I momenti salienti:

Spettacolo pirotecnico piazza Cavour (‘u focu do Buggu) , i fuochi percepibili per tutta la città, che tuonando rompono il silenzio della notte;

Salita di via Sangiuliano (acchianata di Sangiuliano) dove il fercolo viene trainato nella ripida e stretta salita di Sangiuliano sino all'incrocio con via Crociferi;

Canto delle suore Benedettine, in latino ed eseguito delle suore di clausura costituisce una delle tradizioni più forti ed emozionanti dell'intera festa.

Nonostante l’aria primaverile dei primi due giorni delle festività agatine, per oggi si prevedono dei cali di temperature (minima 7°C e massima 14°C) con alcune nubi sparse, ma senza precipitazioni.