Sant’Agata negli Anni 50: le riprese dell’Istituto Luce [VIDEO]

Dagli archivi dell'Istituto Luce di Cinecittà tre video – datati 1950, 1953, 1954 – che raccontano la festa della Santa Patrona di Catania.

Com’era la festa di Sant’Agata nel 1950? Ce la raccontano le riprese dell’archivio cinematografico più grande d’Italia, ovvero quelle dell’Istituto Luce. Il grande coinvolgimento dei catanesi nelle celebrazioni è evidente anche in queste pellicole di oltre 60 anni fa. Tra queste bellissime immagini tanti spunti: dai palloncini che venivano fatti volare in aria alla corsa nella Salita dei Cappuccini, per citarne alcuni.

Sant’Agata nel 1950

Sant’Agata nel 1953

Sant’Agata nel 1954