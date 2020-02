Concorsi pubblici: tutti i bandi attivi e in arrivo

Diversi i concorsi pubblici attivi e quelli in arrivo, con migliaia di posti già banditi o in fase di pubblicazione: tutte le info al riguardo.

Concorsi pubblici: i bandi in arrivo

Migliaia di persone ripongono ogni anno le loro aspettative di lavoro sui concorsi pubblici. Si tratta, infatti, di una speranza condivisa da tantissimi italiani, che sperano di ottenere l’agognato “posto fisso” statale. Vediamo, quindi, quali sono i bandi in arrivo e quelli già attivi.

Concorsi scuola

Cominciamo dal capitolo insegnamento. Stando alle dichiarazioni della ministra Azzolina, i bandi sono quasi pronti. Tra i tanti concorsi pubblici, quelli riguardanti la scuola sono i più attesi. Infatti, si tratta di uno dei bandi con più posti a disposizione: se si sommano concorso scuola ordinario per la secondaria e il concorso scuola primaria e infanzia si raggiungono i 70mila posti circa. Inoltre, nel corso dell’anno solare uscirà anche il bando per gli insegnanti di religione.

Quanto alle date, i tempi potrebbero essere più lunghi del previsto. Infatti, l’incontro dei sindacati previsto per la fine di gennaio si è concluso con una fumata nera. Non si è raggiunta l’intesa tra il MIUR e le sigle sindacali. La motivazione sarebbe il diniego da parte del Ministero delle richieste più importanti: la pubblicazione di una banca dati coi quesiti e la possibilità di partecipare al concorso per posti di sostegno anche se si è senza titolo ma con 3 anni di servizio su sostegno.

Finora, le speranze su cui tutti facevano affidamento era la pubblicazione dei bandi entro fine febbraio. Data che, visti gli sviluppi, potrebbe slittare.

Concorso INPS

Quasi 2000 assunzioni previste dal concorso INPS. Le figure ricercate sarebbero in tutto 1869, con assunzioni in prevalenza per i laureati. Le assunzioni riguarderanno in particolare consulenti sociali e di protezione, che si occuperanno di assistenza sociale ma anche dei servizi previsti dal reddito di cittadinanza. Le date, tuttavia, oscillano ancora e non si ha la certezza su quando verrà pubblicato il bando. Diverse fonti, tuttavia, citando il presidente dell’INPS Tridico, parlano di questione di settimane.

Concorso Cancellieri Esperti

Uno dei concorsi pubblici più attesi riguarda il concorso per 2700 cancellieri esperti. La pubblicazione dovrebbe avvenire a breve e il bando avrà, tra i suoi requisiti, il possesso del solo diploma. Si attende, quindi, un’elevata partecipazione, anche perché lo stipendio supererebbe i 1500 euro lordi mensili.

Concorsi Agenzia Entrate

Infine, un altro dei tormentoni del 2020 saranno i concorsi pubblici dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso, si tratta di cinque bandi che copriranno 2000 assunzioni tra impiegati e dirigenti. Anche in questo caso, i bandi non sono ancora usciti, ma arriveranno entro luglio. Previste assunzioni per diplomati e laureati.

Concorsi pubblici: i bandi attivi

Concorso Polizia di Stato

Sono 1650 i posti banditi dalla Polizia di Stato, un concorso che riguarderà i diplomati tra i 18 e i 26 anni di età. Gli interessati potranno candidarsi fino al 2 marzo, data di scadenza del bando. La selezione consisterà in quattro distinte prove: prima prova scritta, seconda prova fisica, terza prova psico-fisica ed infine accertamenti attitudinali. Si possono inviare le candidature, esclusivamente online, già a partire dal primo febbraio.

Concorso Assistenti Parlamentari

30 posti per assistenti parlamentari con diploma banditi nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2020. Le candidature sono aperte fino al 14 febbraio e consisterà di diverse prove. La prima di esse consiste in un test preliminare di 50 domande, da svolgere in un’ora. Quest’ultima consiste in 20 quesiti logico-deduttivi, 20 critico-verbali e 10 di inglese livello B1. Inoltre, il bando prevede una prova scritta, una prova orale e delle prove tecniche.

Concorso Guardia di Finanza

Infine, ultimo dei concorsi pubblici attivi riguarda gli allievi ufficiale della Guardia di Finanza. Assunzioni previste per 66 tra i candidati. Le selezioni avverranno tramite due prove scritte e un colloquio orale. Per quanto riguarda le candidature, infine, ci sarà tempo fino al 21 febbraio 2020.