Concorsi pubblici 2020: ecco i bandi attivi

Nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio si trova un nuovo concorso per 30 assistenti parlamentari. Per partecipare basta il diploma di scuola secondaria di primo grado con un voto non inferiore a 8/10. Successivamente, i candidati svolgeranno una serie di prove.

La prima consiste in un test così suddiviso: 20 quesiti logico-deduttivi, 20 critico-verbali e 10 di inglese livello B1. Inoltre, il bando prevede una prova scritta, una prova orale e delle prove tecniche. Tra gli argomenti previsti dal bando, tra i quesiti ci saranno domande di storia (dall’Unità d’Italia ai giorni nostri), ma anche su Costituzione e sicurezza sul lavoro. È possibile candidarsi online entro il 14 febbraio.

Le Fiamme Gialle hanno annunciato l’ormai prossima assunzione di 66 allievi ufficiali. Saranno ammessi soltanto i nati tra il 1° gennaio 1998 al 1° gennaio 2003. Le selezioni saranno effettuate tramite due prove scritte e un colloquio orale. Il bando terminerà il 21 febbraio 2020.

Concorsi pubblici 2020: allievi ufficiali delle Forze Armate

Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 397 posti per accedere alle Forze Armate come Allievi Ufficiali. Il bando riguarderà, in particolare, Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri e si rivolge a persone che abbiano compiuto tra i 17 anni e non ne abbiano compiuti 22 al 31 gennaio 2020.

Ospedale Garibaldi di Catania: bando sulla Gazzetta Ufficiale

Concorso per 2 posti di dirigente medico di oncologia medica e 3 posti di dirigente medico di geriatria. La domanda deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Policlinico Vittorio Emanuele di Catania: bando sulla Gazzetta Ufficiale

Concorso per la copertura di 4 posti di dirigente medico, disciplina di nefrologia. Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Azienda Ospedaliera Papardo Messina: bando sulla Gazzetta Ufficiale

Concorsi per la copertura di vari posti di dirigente medico, varie discipline:

– cardiochirurgia: n. 4 posti;

– radiodiagnostica con prevalenti competenze in radiologia interventistica e nell’ambito dell’imaging (TC-RM-senologia): n. 6 posti;

– malattie apparato respiratorio con prevalenti competenze nell’area intensivistica respiratoria, pneumologia interventistica, malattie rare polmonari: n. 2 posti;

– nefrologia e dialisi: n. 2 posti;

– neurologia: n. 2 posti;

– ortopedia e traumatologia con prevalenti competenze in chirurgia protesica di elezione di anca, ginocchio e spalla, chirurgia vertebrale, chirurgia artroscopica e traumatologia maggiore: n. 5 posti;

– otorinolaringoiatria: n. 1 posto;

– neurochirurgia: n. 3 posti.

Policlinico Paolo Giaccone Palermo: bando sulla Gazzetta Ufficiale

Concorso per l’assunzione di 3 fisioterapisti. La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta, pena esclusione, non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ospedali riuniti Villa Sofia di Palermo: bando sulla Gazzetta Ufficiale

Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatorie di mobilità volontaria infraregionale ed in subordine interregionale per la copertura di n. 2 posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Concorsi pubblici 2020 in arrivo

Sono da bandire i seguenti concorsi pubblici: il Concorso INPS, che riguarderà circa 2000 figure professionali; i Concorsi dell’Agenzia delle Entrate, per un totale di 2000 assunzioni nel prossimo triennio; il Concorso per cancellieri esperti presso il Ministero della Giustizia, 2700 posti in tutta Italia con il solo diploma come requisito; altri Concorsi delle Forze Armate banditi a breve; il Concorso Mibac per una posizione nell’Area II per ricoprire il ruolo di personale non dirigenziale; un altro concorso alla Camera dei Deputati, rivolto a consiglieri, segretari, documentaristi e assistenti parlamentari.