Aziende ospedaliere assumono a Palermo: le figure ricercate

Tutti i posti di lavoro disponibili nel settore sanitario a Palermo a seguire dell'ultima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale riguardante diverse aziende ospedaliere siciliane.

L’ultima Gazzetta Ufficiale prevede diverse assunzioni nel settore sanità a Palermo. Il capoluogo di regione siciliano vedrà interessati diversi ospedali all’interno del suo territorio, con opportunità lavorative per medici con esperienza. Ecco le posizioni aperte al momento e per le quali è possibile fare domanda.

Policlinico Paolo Giaccone Palermo

L’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone” di Palermo, ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 unità di personale di cat. “D”, collaboratore professionale sanitario fisioterapista. Domande da inviare, pena esclusione, non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ospedali riuniti Villa Sofia di Palermo

Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatorie di mobilità volontaria infraregionale ed in subordine interregionale per la copertura di n. 2 posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico. Anche in questo caso, la scadenza è prevista a un mese dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.