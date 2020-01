Assunzioni in Sicilia: tutti i bandi in scadenza

Assunzioni in Sicilia: tutte le opportunità di lavoro attualmente attive o in scadenza. Ecco i dettagli su posizioni aperte e candidature.

Assunzioni in Sicilia

Assunzioni in Sicilia: sono diverse le opportunità di lavoro attualmente attive in Sicilia. Dalle Asp all’Arpa, ecco tutte le informazioni utili sui bandi di concorso attivi e in scadenza.

Assunzioni in Sicilia: Asp di Enna

È in scadenza il 20 gennaio 2020 il bando di concorso dell’Asp di Enna, che mette a disposizione 68 posti di dirigente medico in varie discipline. Il concorso, per titoli ed esami, prevede la copertura dei seguenti posti: 17 posti dirigente medico di anestesia e rianimazione; 18 posti dirigente medico di medicina e chirurgia di accettazione ed urgenza; 7 posti dirigente medico di cardiologia; 10 posti dirigente medico di radiodiagnostica; 10 posti dirigente medico di ginecologia ed ostetricia; 10 posti dirigente medico di ortopedia e traumatologia; 2 posti dirigente medico di anatomia patologica; 4 posti dirigente medico di patologia clinica. Il bando è consultabile sul sito dell’Asp di Enna.

Assunzioni in Sicilia: tutte le opportunità Asp

Le Aziende sanitarie provinciali assumono in Sicilia, attirando un gran numero di candidati. Sono diversi i posti disponibili in svariate province dell’Isola. È possibile candidarsi agli incarichi previsti tramite concorso pubblico o mobilità regionale e interregionale. Nel dettaglio, ad assumere sono le Asp di Agrigento, Enna, Ragusa e Messina.

Assunzioni in Sicilia: bando dell’ARPA

L’Arpa ha pubblicato un nuovo bando di concorso per la copertura di 7 posti per Collaboratore Tecnico professionale (Cat. D CCNL comparto Sanità) e 1 posto di Assistente amministrativo per le attività connesse alle AERCA e ai CEM. I contratti saranno a tempo pieno e determinato.

Assunzioni in Sicilia: Lidl cerca personale

La catena tedesca di supermercati aprirà un punto vendita a Carini, nel palermitano. L’azienda cercherà di potenziare l’organico in vista dell’ormai prossima apertura.

