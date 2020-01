Assunzioni Regione Siciliana: bando per laureati e diplomati

La Regione Siciliana assume: l'ARPA ha pubblicato un nuovo bando di concorso per l'assunzione di nuovo personale. Tutte le info utili.

La Regione Siciliana torna ad assumere. L’Arpa ha pubblicato un nuovo bando di concorso per la copertura di 7 posti per Collaboratore Tecnico professionale (Cat. D CCNL comparto Sanità) e 1 posto di Assistente amministrativo per le attività connesse alle AERCA e ai CEM. I contratti saranno a tempo pieno e determinato.

Il concorso è destinato a laureati in ingegneria (vari indirizzi), laureati in chimica e ai diplomati di scuola secondaria di secondo grado. La scadenza per presentare la domanda è fissata alle ore 12 del 1 febbraio 2020.

I posti sono così suddivisi: