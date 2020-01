Lidl apre punto vendita in Sicilia: le ultime novità sulle assunzioni

Un nuovo punto vendita della catena di supermercati tedesca ha aperto in Sicilia. Ecco quali sono le opportunità e le posizioni richieste.

La catena tedesca di supermercati aprirà un punto vendita a Carini, nel palermitano. Le posizioni e i profili richiesti verranno pubblicati sul sito dell’azienda, che cercherà di potenziare l’organico in vista dell’ormai prossima apertura. Le candidature, non ancora aperte, saranno pubblicate online. Gli interessati sono invitati a seguire il sito di Lidl Italia, per eventuali informazioni aggiuntive.

In vista dell’apertura del supermercato, la Uiltucs Sicilia e altri sindacati hanno invitato la catena commerciale a supportare e sostenere il tessuto sociale siciliano e le istanze dei dipendenti. In riferimento alle assunzioni sono invece diversi i punti interrogativi che l’azienda ha dovuto chiarire.

“Le candidature possono avvenire solo on line – ha anticipato l’azienda – e i cv vengono successivamente analizzati esclusivamente in termini qualitativi, non è possibile gestire i curricula dei candidati provenienti dal territorio in modo separato o preferenziale”. Lidl ha comunque dato la propria disponibilità per avvisare i sindacati “al momento dell’apertura di posizioni lavorative per presentare i curricula on line”.