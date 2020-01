Festa Sant’Agata, una candelora non ne prenderà parte: ecco il motivo

La candelora in questione è una delle più famose e grandi di Catania, ma purtroppo sembrerebbe che non potrà prendere parte alla Festa di Sant'Agata 2020.

Quest’anno il cereo dei Panettieri non prenderà parte ai festeggiamenti in onore di Sant’Agata. La notizia circola sul web già da diverso tempo: pare che, a causa del mancato restauro e delle cattive condizioni in cui versa la candelora, sia impossibile permetterne la circolazione per le strade di Catania.

Chiamata anche “la mamma” per via delle sue grandi dimensioni, è tra le candelore col più ampio numero di portatori. Gli addetti sembra che stiano provvedendo al restauro della famosa candelora, tuttavia sembrerebbe che le condizioni estetiche e strutturali impedirebbero il suo utilizzo per i festeggiamenti di Sant’Agata 2020.

In compenso, già molte candelore nei giorni scorsi hanno iniziato i loro giri. Mancano ormai poche settimane alla festa di Sant’Agata e il clima agatino in città sembra già entrato nel vivo.