Festa di Sant’Agata 2020: orari e percorsi delle candelore

Con l'avvicinarsi delle festività agatine, che entreranno nel vivo a Febbraio, escono in giro per le zone della città le varie candelore.

Si avvicina la festa della Patrona di Catania e cittadini e devoti sono già in attesa dei festeggiamenti. In attesa di entrare davvero nel periodo clou, ecco il programma con informazioni e orari dei giri delle candelore in città.

Candelora Pescivendoli

Giovedì 23 gennaio, ore 15: uscita ufficiale del cereo dei pescivendoli dalla Chiesa dell’Immacolata e trasferimento in via Plebiscito, angolo via Belfiore, con festeggiamenti presso la casa del Pesce di Alfonzino. Dopodiché ci si recherà al viale Mario Rapisardi, dove il cereo farà sosta per la notte.

Venerdì 24 gennaio, ore 17: festeggiamenti presso la Pescheria Italia, e successivo trasferimento al mercato ittico presso il MAAS dove farà sosta.

Sabato 25 gennaio: il cereo rimarrà in sosta.

Domenica 26 gennaio, ore 9: festeggiamenti al mercato ittico per onorare i commercianti. Ad allietare lo spettacolo Giuseppe Castiglia, e tra gli invitati pure il sindaco Salvo Pogliese e il presidente Feste Agatine Riccardo Bonaccorsi. Servizio navetta AMT da Piazza Borsellino (Alcalà). A seguire, il cereo si recherà in piazza caduti del mare e angeli custodi per onorare i quartieri dei marinai. Il cereo poi sosterà in zona Cannizzaro.

Lunedì 27 gennaio, ore 17: festeggiamenti in onore della casa del pesce Red Fish, e dopo il cereo sarà portato in viale Vittorio Veneto dove sosterà per la notte.

Martedì 28 gennaio, ore 17: festeggiamenti in onore della casa del pesce dei fratelli Fortunato. Al termine il cereo sarà portato in via ingegnere presso il ristorante “le 3 bocche” dove si fermerà per la notte.

Mercoledì 29 gennaio: il cereo rimarrà in sosta.

Giovedì 30 gennaio, ore 17: festeggiamenti in onore della casa del pesce fratelli Napoli. Dopo il cereo farà sosta in piazza Verga presso il ristorante Verga.

Venerdì 31 gennaio, ore 8.30: festeggiamenti in onore della casa del pesce di Spampinato Giovanni. In seguito il cereo percorrerà via Umberto per raggiungere piazza Carlo Alberto ed onorare tutti i pescivendoli. Al termine il cereo sarà in sosta presso corso Sicilia. Dalle ore 18 il cereo percorrerà via etnea per raggiungere piazza Duomo, ed onorare tutte le case del pesce di Catania e provincia. I festeggiamenti continueranno con giochi pirotecnici e proseguimento al ristorante “Antica Sicilia”, e da lì il cereo stazionerà al porto per la notte.

Sabato 1 febbraio, ore 17: festeggiamenti in onore dei marinai del porto di Catania, a seguire ci si recherà presso Porta Uzeda.

Domenica 2 febbraio, ore 17: festeggiamenti in onore del parrucchiere Fabio Fortunato, e a seguire il cereo si recherà presso Porta Uzeda, dove farà sosta per la notte.

Lunedì 3 febbraio, ore 8: festeggiamenti in onore della Pescheria (Piazza Alonzo Di Benedetto, Tunnel, Piazza Pardo). A seguire il cereo si recherà in processione per onorare S. Agata.

Candelora Villaggio S. Agata

Lunedì 27 gennaio, ore 8: festosa uscita del cereo dalla sua sede, e trasferimento presso l’istituto comprensivo “Pestalozzi”. La mattinata proseguirà coi festeggiamenti presso il panifico S. Agata. Nel pomeriggio il percorso proseguirà per le vie del quartiere fino a raggiungere la chiesa di Santa Croce dove sarà presente il peregrinatio il velo di Sant’Agata. A seguire santa messa e benedizione del cereo. In serata si festeggiano i commercianti della zona B del villaggio, e poi si sposta presso il chiosco “da Melina”.

Martedì 28 gennaio, ore 17: il cereo sarà in via zia Lisa, per festeggiare le aziende Tecnocomp Group, Pregas, la Terza Piccolo, G&C. In serata il cereo si recherà in via A. De Curtis angolo via Fischetti presso il ristorante “a casa di amici”.

Mercoledì 29 gennaio, ore 18: il cereo partirà da via De Curtis, angolo via Fischetti e si recherà presso il quartiere Picanello in via Principe Nicola dove festeggerà presso la pizzeria “Sant’Agata”.

Giovedì 30 gennaio, ore 16.30: da via Principe Nicola, il cereo si muove verso il comune di Sant’Agata Li Battiati.

Venerdì 31 gennaio, ore 8: il cereo si muoverà per le vie del comune di Sant’Agata Li Battiati e sarà presente presso le scuole ed il palazzo comunale alla presenza delle autorità civili e religiose. A conclusione dei festeggiamenti, il cereo si sposta presso il quartiere Rione Barriera due obelischi, dove dalle ore 18 è previsto uno spettacolo. Dopodichè il cereo tornerà a Catania, in piazza dei Martiri dove sosterà tutta la notte.

Sabato 1 febbraio: Riposo

Domenica 2 febbraio, ore 17: festeggiamenti per il centro storico di Catania, in via Garibaldi, e dopo si sposta presso il ristorante “Royal Ceres”. Alle ore 21 omaggio delle Istituzioni, con la presenza del Questore, presso la Questura centrale. Alle ore 21.30 la candelora farà la sua discesa trionfale da piazza Stesicoro fino a Piazza Duomo, passando da via Etnea. Alle ore 22 per festeggiare il 10° anniversario della costruzione del cereo, in piazza Duomo alla presenza delle autorità religiose e civili, spettacolo pirotecnico offerto dal presidente sig. Salvatore Russo. A conclusione dello spettacolo la candelora sosterà in via san Giuseppe al Duomo, dove avverrà la tradizionale sostituzione del mazzetto floreale ad opera del presidente.

Lunedì 3 febbraio, ore 7.30: inizio dei festeggiamenti alla presenza del parroco, e degli abitanti del villaggio S. Agata, col cereo che da via Vittorio Emanuele farà ingresso in piazza Duomo omaggiando le Autorità e onorerà la Santa Patrona. Proseguirà per via Etnea fino a ricongiungersi con gli altri cerei in piazza Stesicoro. Alle ore 12 la consueta processione per l’omaggio della cera. Martedì 4 febbraio: processione come da programma ufficiale. Mercoledì 5 febbraio: processione come da programma ufficiale. Mercoledì 12 febbraio: Ottava, in processione come da programma ufficiale. Al termine dei festeggiamenti il cereo sarà conservato presso la monumentale chiesa di San Nicola assieme a tutti gli altri cerei per volontà del comitato dei festeggiamenti agatini.

In aggiornamento.