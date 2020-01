Festa di Sant’Agata 2020: pubblicato promo ufficiale dell’evento [VIDEO]

Una promo dedicata alle festività agatine 2020: il video che racchiude tutti i valori della terza festa religiosa per importanza al mondo.

Il tempo scorre e ci si avvicina sempre più ad uno degli eventi più attesi per la città di Catania e per i turisti di tutto il mondo: la Festa di Sant’Agata.

In attesa del grande evento, pieno di fede e tradizione cittadina, è stato pubblicato su Youtube il video-promo proprio per la festa. Un “trailer” che racconta, in quasi 2 minuti, l’importanza della Festa di Sant’Agata.

Da pochi giorni si è entrati nel periodo caldo di devozione della Patrona di Catania, con la peregrinatio del Velo di Sant’Agata avvenuta domenica 12 gennaio e continueranno lungo l’arco di questa settimana, fino alla conclusione del mese di gennaio, per poi approdare ai tre giorni della festa vera e propria.