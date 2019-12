Festa di Sant’Agata 2020: il programma completo delle celebrazioni

È stato annunciato oggi presso l'arcivescovado di Via Vittorio Emanuele il programma completo per le festività agatine del 2020

Come comunicato ieri, è stato finalmente annunciato presso l’arcivescovado di Via Vittorio Emanuele il programma completo per le festività agatine del 2020. Saranno numerosi gli eventi e le attività che già da mese di gennaio si susseguiranno nell’attesa della Festa di Sant’Agata. Tra queste, oltre a eventi prettamente legati alle messe, ci saranno anche mostre, concerti e attività sportive. Di seguito il programma completo della Festa di Sant’Agata 2020.