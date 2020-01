Cerco lavoro Catania: offerte per diplomati e laureati

Cerco lavoro Catania: non sai come orientarti tra le diverse offerte lavorative dei siti s'impiego? Desideri un'occupazione che ti permetta di restare nella provincia. Ecco alcune offerte di lavoro selezionate per voi dalla nostra redazione.

Cerco lavoro Catania: le offerte dal web

Cercare un impiego non è facile, in alcuni si rischia di perdere il senso dell’orientamento. Sei un diplomato o un laureato alla ricerca di una buona occupazione senza dover abbandonare la provincia etnea? LiveUnict ha selezionato alcune offerte di lavoro dal sito Linkedin direttamente per te. Scopri, dunque, le posizioni aperte su Catania e provincia.

Cerco lavoro Catania: Assistant Buyer

Tyger Italia per la sede di Catania è alla ricerca di una risorsa che si occupi di supervisionare e coordinare i punti vendita durante il processo di acquisto della merce, di fornire supporto operativo nelle attività di gestione ordini, assegnazione merce, analisi dati venduto/fatturato, reportistica, approvazione e rotazione delle merci.

I requisiti richiesti sono: laurea in Scienze Economiche o Statistiche; laurea Magistrale Ingegneria Gestionale; ottima conoscenza del pacchetto Office, e soprattutto di Excel per quanto riguarda estrazioni, analisi dati e tabelle pivot; esperienza precedente in ruolo analogo di almeno 1 anno; ottima conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto full time a tempo determinato con possibilità d’inserimento. Per candidarsi è possibile consultare la sezione lavoro dell’azienda.

Cerco lavoro Catania: Assistente alla segreteria commerciale

Life In, per propria azienda operante, seleziona un/una assistente alla segreteria commerciale part time su Catania. La risorsa si occuperà della gestione dei contatti con i clienti fidelizzati o prospect ai fini della prenotazione degli appuntamenti agli agenti e delle attività di re-call ai fini della verifica dei servizi proposti dagli agenti.

Si richiede: diploma di maturità; esperienza pregressa di almeno due anni nel medesimo ruolo o in attività affini (ad esempio, nella gestione delle chiamata inbound o outbound presso call center); ottima dialettica, capacità comunicative e relazionali, capacità organizzative, gestione dello stress, empatia e problem solving. Gli interessati possono inviare CV dettagliato direttamente su Linkedin o sul sito di Life In. Si offre contratto temporaneo iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe o stabilizzazione.

Cerco lavoro Catania: Sviluppatore web

CTMobi srl seleziona uno sviluppatore web da inserire in organico per un orario di lavoro full time (otto ore) dal lunedì al venerdì. Si ricercando candidati in possesso dei seguenti requisiti: conoscenza di PHP, Javascript, jQuery, CSS3, HTML5 e Bootstrap, Git, Sass, Materializecss e Gulp. È possibile candidarsi direttamente sul Linkedin, inviando il proprio CV dettagliato.

Cerco lavoro Catania: operatore di macchina

Mt Ortho srl, azienda specializzata nel commercio e produzione di dispositivi chirurgici, ricerca operatore di macchina utensile (centro di lavoro 3 o 5 assi) con esperienza di programmazione a bordo macchina e buona padronanza dell’uso di software CAD/CAM (2D e 3D). Il titolo di studio minimo richiesto è il diploma presso istiruto tecnico. Le candidature possono essere inviate su Linkdedin o consultando il sito dell’azienda.

Cerco lavoro Catania: membri esterni per Collegio di Difesa del Comune di Catania

È stata indetta la selezione pubblica per soli titoli finalizzata all’individuazione dei componenti del Collegio di Difesa del Comune di Catania quale organo consultivo dell’Amministrazione. I membri esterni sono scelti fra idocenti universitari di materie giuridiche o fra gli avvocati liberi professionisti iscritti all’albo delle superiori giurisdizioni da almeno cinque anni e riconosciuti di chiara fama. Il bando è consultabile sul sito del Comune di Catania.