Lavoro, Penny Market assume in Sicilia: posizioni anche a Catania e provincia

Siete in cerca di lavoro? La catena di supermercati Penny Market è pronta ad assumere in Sicilia e, in particolare, a Catania: per ottenere il lavoro potrebbe bastare il diploma.

La catena tedesca Penny Market conta più di 3000 punti vendita in tutta Europa. I suoi supermercati discount ricercano costantemente nuove e molteplici figure professionali, offrendo numerose opportunità lavorative.

Le ultime assunzioni riguarderebbero anche i supermercati situati in Sicilia: tra le offerte disponibili, infatti, è possibile scorgerne alcune relative ai supermercati di Palermo, Siracusa, Catania e delle relative province. Diversi i posti, anche part-time, aperti in tutta l’Isola. Di seguito si pubblicano quelli relativi a Catania e provincia.

Offerte lavoro Catania

ASSISTENTE AREA VENDITA A CATANIA

Si ricerca un assistente area vendita per un punto vendita di Catania: al candidato sono richiesti almeno il diploma, una buona conoscenza del pacchetto office e la capacità di parlare fluentemente la lingua inglese.

RICEVITORE MERCI A CATANIA

Penny Market ricerca una figura abile nel ricevere, controllare ed inserire la merce nel magazzino. Al candidato (neo-diplomato che abbia maturato almeno un’esperienza annuale verrà offerto un contratto a tempo determinato (della durata di 1 anno).

ADDETTO ALLA VENDITA A TREMESTIERI

Il supermercato Penny Market di Tremestieri è pronto ad assumere un addetto alla vendita a cui offrire inizialmente uno stage di 6 mesi.

ADDETTO ALLA VENDITA A GIARRE

Anche il punto vendita situato a Giarre ricerca un giovane addetto alla vendita a cui offrire un iniziale stage lavorativo della durata di 6 mesi.

Sul sito ufficiale di Penny Markets, inoltre, si forniscono informazioni in merito all’apertura di un nuovo punto vendita a Catania: tale evento permetterebbe la ricerca di addetti alla vendita, oltre che l’assunzione di un uomo o una donna in grado di rivestire il ruolo di direttore/direttrice del negozio.

Candidatura

Gli interessati potranno inviare la propria candidatura online sul sito ufficiale di Penny Market, accedendo alla sezione “Lavora con noi” e ricercando per regione la posizione a cui sono interessati.