Lavoro Catania: le posizioni disponibili in città e provincia

Lavoro Catania: sono in tanti ad essere alla ricerca di un impiego, e sicuramente la prossimità delle festività natalizie non sarà un impedimento per continuare tale attività. Spesso può sembrare quasi impossibile trovare lavoro, soprattutto nella propria città o nelle zone limitrofe, tuttavia, al momento sono attive numerose offerte lavorative diverse tra loro per mansioni e tipologia. Ecco le proposte di lavoro riguardanti Catania e provincia.

Università di Catania

I posti messi a disposizione da Unict sono per l’assunzione a tempo determinato di diversi ricercatori per i dipartimenti di Ingegneria, Medicina e Scienze del Farmaco. L’impiego durerà 36 mesi e le domande di assunzione possono essere inviate fino al 5 gennaio 2020. Inoltre, negli ultimi giorni è stato pubblicato un ulteriore bando per la selezione pubblica di un ricercatore nell’area afferente il Chirurgia generale. Per ulteriori informazioni, si consiglia la lettura del bando di concorso pubblicato sul sito dell’Università.

Leggi anche: L’Università di Catania assume: le figure ricercate

Unict assume: pubblicato bando per ricercatore

Operatore Telemarketing

Il lavoro avverrà da casa, l’offerta prevede un contratto regolare e c’è disponibilità per il part-time. Tra i requisiti: buone conoscenze informatiche, diploma di maturità e ottime capacità comunicative. Per candidarsi basta andare sul sito web dell’azienda, Martingale Risk.

Informatore scientifico

La Federazione dell’Ordine dei Farmacisti Italiani è alla ricerca di figure da impiegare come informatori scientifici o capi area. Catania, e tutta la regione siciliana sono incluse tra le aree in cui è attiva la ricerca. Il contratto offerto è di tipologia full time.

Insegnanti di Inglese

L’azienda Boston Extend è alla ricerca di insegnanti di lingua inglese qualificati con ottime capacità interpersonali. Si richiede una disponibilità immediata ed è possibile fare domanda attraverso il link presente nell’annuncio su Linkedin.

Sales Account Commerciale

L’azienda HiSkill è alla ricerca di personale da inquadrare nell’ambito del ruolo di sales account commerciale. La persona ricercata ha una spiccata intraprendenza, l’esperienza non è obbligatoria ed è previsto contratto. Per tutte le info è possibile consultare la sezione “Infojobs” sul sito dell’azienda.

Comune di Catania

Al Comune della città etnea si ricerca personale da inquadrare nel ruolo di “esperto del sindaco”. La domanda potrà essere presentata entro il 27 dicembre alle ore 12 presso il Protocollo Generale del Comune di Catania. Il bando con tutte le informazioni più importanti è disponibile sul sito del comune, alla sezione “Informazioni e avvisi al cittadino”.