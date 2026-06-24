Tragico incidente nella notte lungo l’autostrada Messina-Catania, dove un violento scontro tra un’auto e un autobus ha causato la morte di un uomo di circa 30 anni, residente nel Catanese.

Lo schianto vicino allo svincolo di Taormina

L’impatto è avvenuto nei pressi dello svincolo di Taormina, un tratto già noto per la complessità della viabilità. Secondo le prime informazioni riportate da MessinaToday, lo scontro sarebbe stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo al conducente dell’auto.

Una bambina trasportata d’urgenza in ospedale

A bordo del veicolo si trovava anche una bambina, rimasta gravemente ferita nell’incidente. La piccola è stata trasportata al Policlinico di Catania, dove è stata ricoverata. Le sue condizioni, secondo quanto comunicato dal nosocomio etneo, non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita.

A seguito dell’incidente, il CAS ha disposto per diverse ore l’uscita obbligatoria allo svincolo di Taormina per i mezzi diretti verso Catania. La circolazione ha subito forti rallentamenti, con lunghe code e disagi per gli automobilisti.

Autostrada riaperta ma traffico rallentato

Dopo gli interventi delle autorità e la rimozione dei mezzi coinvolti, l’autostrada è stata progressivamente riaperta. Tuttavia, la viabilità ha continuato a risentire dell’accaduto con rallentamenti e traffico intenso.

Sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e stabilire eventuali responsabilità. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i rilievi effettuati sul luogo dell’impatto.