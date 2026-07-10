Nella mattinata di oggi si è registrato un grave imprevisto lungo la Tangenziale di Catania, dove un autocompattatore per la raccolta dei rifiuti ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia.

L’incendio si è sviluppato lungo la carreggiata in direzione Siracusa, per la precisione nel tratto che conduce verso la zona industriale, all’altezza dello svincolo Anas. A causa della natura del mezzo e dei materiali trasportati, dal veicolo si è sprigionata in pochi minuti una densa e scura colonna di fumo, rimasta visibile anche a chilometri di distanza dai comuni limitrofi e dalle zone interne della città.

Sul luogo dell’evento sono tempestivamente intervenuti i mezzi di soccorso e le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle delicate operazioni di spegnimento del rogo e di successiva messa in sicurezza dell’area interessata.

Inevitabili e pesantissime le ripercussioni sul fronte del traffico veicolare. Il tratto autostradale coinvolto dall’incendio ha registrato chilometri di coda e forti rallentamenti, intrappolando centinaia di automobilisti, lavoratori e autotrasportatori in transito in quella corsia di marcia.

Sul posto sono presenti anche le pattuglie della polizia stradale e il personale Anas per gestire i flussi di traffico e agevolare le operazioni di rimozione del mezzo pesante, in attesa che la circolazione possa tornare alla normale regolarità.