Il settore dei luoghi della cultura in Italia si regge su una rete ampia e spesso invisibile di lavoratrici e lavoratori impiegati in appalti e concessioni. Una forza lavoro fondamentale per il funzionamento quotidiano di musei, archivi, biblioteche e siti culturali, ma che secondo la CGIL vive ancora in condizioni di forte precarietà. Il sindacato rilancia così la necessità di una riforma strutturale del comparto, che metta al centro stabilità occupazionale, qualità del lavoro e riconoscimento delle professionalità.

Il lavoro dietro i luoghi della cultura

Dietro l’esperienza dei musei e dei siti culturali italiani si muove un sistema complesso di attività che va ben oltre la semplice apertura al pubblico. Le lavoratrici e i lavoratori del settore si occupano di mediazione culturale, sorveglianza, accoglienza, biglietteria, visite guidate, didattica, gestione dei bookshop e delle caffetterie, oltre a interventi di catalogazione, archiviazione e restauro. Un insieme di competenze altamente specializzate che consente ogni giorno la fruizione del patrimonio artistico e storico del Paese.

Si tratta, sottolinea la CGIL, di professionalità indispensabili ma spesso collocate ai margini dei modelli organizzativi della cultura pubblica, con un ruolo centrale nella pratica ma periferico nelle tutele contrattuali e nelle prospettive di stabilità.

Precarietà e frammentazione contrattuale

Secondo il sindacato, il settore è caratterizzato da una forte frammentazione contrattuale e da diffuse condizioni di precarietà. Molti lavoratori sono impiegati con contratti part-time non scelti, turnazioni instabili e inquadramenti differenti a seconda delle gare d’appalto o delle concessioni. Una situazione che, denuncia la CGIL, rende difficile costruire percorsi professionali solidi e continui.

Particolarmente critico è il ruolo delle esternalizzazioni, sempre più diffuse anche all’interno del Ministero della Cultura. Il sindacato evidenzia come l’assenza di un confronto strutturato con le organizzazioni sindacali abbia contribuito ad aggravare le condizioni del settore, interrompendo di fatto un dialogo che avrebbe potuto favorire soluzioni condivise.

La richiesta: un unico contratto e più tutele

La CGIL chiede un cambio di paradigma nel sistema di gestione del lavoro culturale. Al centro della proposta c’è l’introduzione di un unico contratto nazionale di riferimento, in grado di ricomporre la frammentazione attuale e valorizzare le competenze professionali presenti nel settore. L’obiettivo è garantire condizioni omogenee, salari adeguati e maggiore stabilità occupazionale.

Il sindacato sottolinea inoltre la necessità di superare il ricorso sistematico al part-time involontario, trasformandolo in una scelta effettiva del lavoratore e non in una condizione imposta dalle esigenze organizzative delle esternalizzazioni.

Verso una riforma del settore culturale

Per la CGIL, la situazione attuale richiede un intervento strutturale che vada oltre la gestione emergenziale dei singoli appalti. Serve una riforma complessiva del settore culturale che rimetta al centro il lavoro, riconoscendone il valore strategico per la tutela e la valorizzazione del patrimonio del Paese.

L’appello finale è chiaro: garantire un lavoro di qualità, adeguatamente retribuito e tutelato, capace di restituire dignità a chi ogni giorno rende possibile l’accesso alla cultura. Una sfida che, secondo il sindacato, riguarda non solo il mondo del lavoro, ma l’intero sistema culturale italiano.